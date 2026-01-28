Kỳ vọng tìm thấy thêm hài cốt người Joseon tại mỏ than Chosei Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo tổ chức dân sự Nhật Bản mang tên "Hội khắc ghi lịch sử vụ tai nạn ngập mỏ than Chosei", vào lúc 10 giờ sáng ngày 3/2, hoạt động lặn khảo sát nhằm thu thập hài cốt nạn nhân đã được tái khởi động với sự tham gia của các thợ lặn người Nhật Bản. Dự kiến quá trình lặn khảo sát sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.Tổ chức dân sự này từng thu thập được 4 mảnh xương cốt bao gồm cả xương sọ trong đợt lặn khảo sát hồi tháng 8 năm ngoái, được phát hiện bởi các thợ lặn người Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên hài cốt được phát hiện tại mỏ than Chosei. Phía tổ chức dân sự Nhật Bản đánh giá khả năng phát hiện được hài cốt lần này là rất cao do đã xác định được vị trí có hài cốt.Tiếp theo, tổ chức dân sự Nhật Bản sẽ mời thêm các thợ lặn người Phần Lan, Thái Lan và Malaysia để tiến hành một đợt lặn bổ sung từ ngày 6-11/2, sau đó có kế hoạch tổ chức lễ truy điệu các nạn nhân vào ngày 7/2 tới.Chosei là một mỏ than dưới đáy biển thuộc thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Vụ ngập mỏ Chosei xảy ra vào ngày 3/2/1942 do đường hầm bị rò nước dẫn tới nhấn chìm toàn bộ hầm mỏ. Vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 183 người thiệt mạng, gồm 136 người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản.Tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 13/1 tại tỉnh Nara, hai bên đã nhất trí thúc đẩy công tác giám định DNA nhằm xác định danh tính hài cốt nạn nhân thu thập được hồi tháng 8 năm ngoái.