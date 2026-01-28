Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/2 đã phát hành sách giới thiệu về "Chính sách cùng chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung".Chính sách này là một sáng kiến của Chính phủ đương nhiệm nhằm xây dựng quan hệ liên Triều thành một mối quan hệ cùng chung sống hòa bình và hướng tới thống nhất, đồng thời trở thành một cộng đồng kinh tế cùng tăng trưởng, xét đến thực tế là hai miền Nam-Bắc hiện đang tồn tại như hai Nhà nước riêng biệt.Đây là cuốn sách đầu tiên về chính sách với miền Bắc được phát hành trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó đề ra ba mục tiêu lớn là thể chế hóa việc hai miền Nam-Bắc cùng chung sống hòa bình, xây dựng nền tảng cùng tăng trưởng trên bán đảo Hàn Quốc, hiện thực hóa một bán đảo Hàn Quốc không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân.Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu về ba nguyên tắc lớn gồm tôn trọng thể chế của Bắc Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế, không xúc tiến các hành vi thù địch. Dựa trên các nguyên tắc này, Chính phủ sẽ thúc đẩy hợp tác giao lưu liên Triều đôi bên cùng có lợi, ủng hộ và hợp tác nỗ lực bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Bắc Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, xây dựng các giải pháp thực tiễn vì một bán đảo Hàn Quốc không hạt nhân.Chính phủ đề ra các bài toán xúc tiến trọng tâm gồm khôi phục các kênh liên lạc liên Triều, chủ động và từng bước khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.Về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng, Chính phủ cho biết sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều dựa trên cơ sở tham vấn Hàn-Mỹ, từ đó thúc đẩy tiến triển trong quá trình đàm phán Mỹ-Triều; xây dựng chiến lược từng bước giải quyết vấn đề theo lộ trình đóng băng, thu hẹp và giải trừ hạt nhân.