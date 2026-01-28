Hộ nông, ngư nghiệp tuyển lao động mùa vụ nước ngoài phải tham gia bảo hiểm từ 15/2

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 3/2 cho biết dự thảo sửa đổi "Luật đặc biệt về hỗ trợ nhân lực trong lĩnh vực nông ngư nghiệp" sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2.Theo dự thảo sửa đổi, từ sau ngày 15/2 tới, các hộ nông, ngư nghiệp thuê lao động thời vụ người nước ngoài phải tham gia bảo hiểm bảo lãnh chậm trả lương trong vòng 30 ngày và bảo hiểm an toàn cho nông, ngư dân trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Nếu không thực hiện nghĩa vụ liên quan, hộ đó sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 5 triệu won (3.450 USD).Lao động mùa vụ nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 15/2 tới sẽ phải tham gia bảo hiểm tai nạn trong vòng 15 ngày sau khi nhập cảnh. Dự thảo sửa đổi cũng bao gồm nội dung chính quyền địa phương (quận, huyện, thành phố) phải hỗ trợ về mặt hành chính cho lao động mùa vụ nước ngoài, như thay mặt người lao động thực hiện các thủ tục yêu cầu thanh toán bảo hiểm tai nạn.Bên cạnh đó, luật sửa đổi còn áp dụng mẫu hợp đồng lao động mùa vụ tiêu chuẩn và bắt buộc phải thanh toán dứt điểm các khoản tiền lương cũng như thù lao trước khi người lao động nước ngoài về nước nhằm ngăn ngừa tình trạng chậm trả lương.Trước khi triển khai chế độ mới, Bộ Nông nghiệp cùng Bộ Hải dương và thủy sản sẽ tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn dành cho cán bộ chính quyền địa phương, Liên hiệp hợp tác xã nông, thủy sản và các hộ nông, ngư nghiệp.