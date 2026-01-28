Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/2 xác nhận Trung Quốc đã hoàn tất di dời cơ sở quản lý nuôi trồng thủy sản ra khỏi Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung (PMZ) trên vùng biển phía Tây.Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung là một phần của vùng biển chồng lấn Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý giữa hai bên, là nơi tàu cá hai bên cùng đánh bắt cá dưới sự quản lý chung của Chính phủ hai nước. Các hành vi khác ngoài hoạt động di chuyển của tàu thuyền và hoạt động đánh bắt cá đều bị cấm.Mâu thuẫn giữa hai bên dấy lên sau khi Trung Quốc tự ý lắp đặt hai kết cấu mà nước này công bố là cơ sở nuôi trồng thủy sản và một cơ sở quản lý đi kèm tại PMZ mà không hề tham vấn trước với Seoul. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra vào tháng trước, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về vấn đề này. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu công tác di dời cơ sở quản lý đi kèm vào ngày 27/1.Dự kiến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận với phía Trung Quốc về việc dỡ bỏ hai kết cấu còn lại. Quan chức Bộ Ngoại giao trên cũng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục tham vấn một cách xây dựng với Bắc Kinh dựa trên lập trường nhất quán trong thời gian qua nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến triển cho vấn đề này.