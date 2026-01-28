Người phụ nữ gốc Việt bỏ thai nhi chết lưu trong tủ lạnh bị tuyên phạt tù giam

Photo : KBS News

Tòa án thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc) ngày 3/2 đã tuyên phạt một người phụ nữ nhập tịch gốc Việt Nam 1 năm 6 tháng tù giam về tội xâm phạm thi thể (vứt bỏ thi thể thai nhi); đồng thời tuyên phạt chồng cũ của bị cáo 1 năm tù giam cho hưởng án treo hai năm.Tòa án nhận định xét về hình dạng và kích thước, thai nhi bị chết lưu mà bị cáo sinh ra lúc đó đã phát triển ở mức khá lớn. Tuy nhiên, bị cáo đã không trình báo Cảnh sát hay thông báo cho gia đình mà cất giữ trong tủ lạnh suốt thời gian dài, gây tổn hại đến phẩm giá con người, phải bị trừng phạt nghiêm khắc.Bị cáo trên bị xét xử với cáo buộc tự sinh con đã chết lưu (ước tính từ 21-25 tuần tuổi) trong nhà vệ sinh ở nhà riêng ở tỉnh Bắc Chungcheong vào ngày 15/1/2024, rồi sau đó bỏ xác thai nhi vào ngăn đông tủ lạnh. Khoảng một tháng sau, thi thể thai nhi được người mẹ chồng phát hiện trong lúc vệ sinh tủ lạnh. Sự việc chỉ được phanh phui khi chồng của bị cáo mang thi thể đi chôn tại một bãi đất trống gần đó, nhưng đã ra đầu thú với Cảnh sát một ngày sau đó. Được biết, trong quá trình điều tra, người phụ nữ trên khai rằng vì lo sợ người chồng phát hiện chuyện mình ngoại tình nên đã giấu đứa trẻ vào ngăn đông, định sẽ đưa về quê nhà (Việt Nam) để tổ chức tang lễ.Dù bị cáo có con gái đang học tiểu học nhưng Viện Kiểm sát vẫn đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, khi đó Tòa án đã bác đề nghị do xét thấy bị cáo hợp tác trong quá trình điều tra, không có lo ngại bỏ trốn. Vậy nhưng sau khi bị đưa ra xét xử, bị cáo đã không rõ hành tung trong khoảng một năm, rồi bất ngờ xuất hiện trước tòa vào tháng trước.