Đội cấp cứu 119 của Hàn Quốc hỗ trợ sản phụ người Việt vượt cạn an toàn

Sở cứu hỏa khu vực Nam thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 2/2 cho biết một sản phụ ngoài 20 tuổi là phụ nữ độc thân người Việt Nam không thạo tiếng Hàn đã được các nhân viên cứu hộ 119 hỗ trợ sinh con an toàn ngay trên xe cứu thương.Cụ thể, vào lúc 0 giờ 49 phút sáng ngày 29/1, trung tâm cứu hộ khẩn cấp 119 đã nhận được cuộc gọi báo tin từ quận Paldal, thành phố Suwon với nội dung một phụ nữ nước ngoài bị đau bụng dữ dội. Khi đến hiện trường, các nhân viên 119 cố gắng kiểm tra tình trạng sức khỏe của người phụ nữ nhưng do người này không nói được tiếng Hàn nên hai bên đã không thể giao tiếp.Trước tình huống trên, đội cứu thương đã sử dụng dịch vụ "trợ giúp thông dịch tại hiện trường cấp cứu 119" để kết nối với một thông dịch viên tiếng Việt, hỗ trợ quá trình chẩn đoán. Qua trao đổi, người phụ nữ này cho biết trước đó không hề biết mình mang thai, chỉ đến gần đây khi dùng que thử mới phát hiện có thai.Nhận thấy tình hình hệ trọng, đội cứu thương đã liên hệ với nhân viên quản lý tình huống cấp cứu 119 của Trung tâm chỉ huy Sở Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Gyeonggi (thuộc Cơ quan phòng cháy chữa cháy) để được hỗ trợ chọn bệnh viện và cung cấp điều trị khẩn cấp. Đồng thời, đội cũng sử dụng "Hệ thống hướng dẫn y tế theo thời gian thực", chia sẻ tình hình chuyển dạ của sản phụ với bác sĩ thông qua cuộc gọi video trên điện thoại, qua đó chuẩn bị cho ca sinh nở.Các nhân viên cấp cứu cũng khẩn trương liên hệ với các khoa phụ sản và bệnh viện có khả năng tiếp nhận, cho xe cứu thương di chuyển trước về phía Bệnh viện Đại học Ajou (thành phố Suwon) để kịp thời đưa sản phụ vào khoa cấp cứu nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.Khi người phụ nữ bắt đầu chuyển dạ, đội cấp cứu đã tiến hành hỗ trợ sinh theo đúng quy trình. Đến 2 giờ 8 phút sáng, người này đã hạ sinh một bé trai an toàn ngay trên xe cứu thương. Hai mẹ con sau đó được chuyển đến một khoa phụ sản tại thành phố Suwon.Sở cứu hỏa khu vực Nam thành phố Suwon cho biết sức khỏe của cả sản phụ và em bé đều khỏe mạnh. Đây là một trường hợp điển hình về hệ thống hướng dẫn y tế được phối hợp hiệu quả bao gồm hỗ trợ thông dịch, quản lý tình huống cấp cứu khẩn cấp và hướng dẫn y tế.