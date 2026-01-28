Thẻ K-pass hoàn tiền giao thông bao phủ toàn Hàn Quốc từ ngày 4/2

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao thông đô thị thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 3/2 đã ký kết thỏa thuận nghiệp vụ với chính quyền các địa phương thuộc tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang chưa tham gia dự án "K-pass". Theo đó, từ ngày 4/2, thẻ K-pass sẽ có thể được sử dụng tại toàn bộ 229 thành phố, quận huyện trên toàn Hàn Quốc.Dự án K-pass trước đây được xúc tiến theo hình thức đối ứng giữa ngân sách Nhà nước và địa phương, quyền lợi hoàn tiền của người dân bị hạn chế tùy theo việc địa phương đó có tham gia vào dự án hay không. Với biên bản thỏa thuận lần này, cả các địa phương chưa tham gia cũng quyết định đồng hành cùng hệ thống hợp tác K-pass sau khi đảm bảo được ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách bổ sung.K-pass là dự án hoàn trả một phần tiền giao thông nếu người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng định kỳ trên 15 lần/tháng. Phương thức hoàn tiền được chia thành mức cơ bản (hoàn 20-53,5% số tiền) và "mức cố định" (hoàn lại số tiền vượt mức tiêu chuẩn từ 30.000-100.000 won (tương đương 21 đến 69 USD)).Thẻ được áp dụng cho nhiều phương tiện giao thông công cộng đa dạng như xe buýt nội thành, xe buýt tuyến ngắn, tàu điện ngầm, tuyến Shinbundang, tàu ngầm cao tốc GTX. Đặc biệt, quyền lợi hoàn tiền vẫn được áp dụng ngay cả khi sử dụng tại các khu vực khác ngoài nơi cư trú.