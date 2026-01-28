Chính phủ Hàn Quốc vẫn lạc quan về điều kiện thị trường tài chính trong nước

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il ngày 3/2 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thị trường cùng Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Yoo Sang-dae, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Kwon Dae-young và Phó Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Se-hoon.Chính phủ nhận định việc chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm mạnh trong phiên ngày 2/2 là sự điều chỉnh do ảnh hưởng từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán New York, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến cử ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED), cùng hoạt động chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư sau giai đoạn giá cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua. Bên cạnh đó, tỷ giá won-USD cũng được ghi nhận là đang trong tình trạng gia tăng biến động.Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định các điều kiện của nền kinh tế thực và thị trường tài chính trong nước vẫn rất khả quan, bất chấp sự sụt giảm của chỉ số KOSPI. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm 2025 đã được cải thiện mạnh so với nửa đầu năm, xuất khẩu tháng 1 vừa qua ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 56 tháng. Tâm lý tiêu dùng đang vượt ngưỡng tiêu chuẩn 9 tháng liên tiếp, lần đầu tiên sau 3 năm 8 tháng, cho thấy đà hồi phục kinh tế vẫn đang được duy trì.Dù vậy, các ban ngành hữu quan nhận định còn tồn tại bất ổn trên phạm vi toàn cầu như chính sách thuế quan của Mỹ hay mâu thuẫn địa chính trị. Do đó, Chính phủ sẽ khởi động cơ chế giám sát 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ biến động thị trường tài chính trong và ngoài nước; đồng thời đẩy nhanh triển khai các chính sách nhằm xác lập trật tự thị trường công bằng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sàn giao dịch KOSDAQ.