Bắc Triều Tiên chuẩn bị lễ duyệt binh trước thềm Đại hội đảng Lao động

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Mỹ ngày 2/2 (giờ địa phương) đưa tin quân đội miền Bắc đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh trong bối cảnh Bình Nhưỡng được dự đoán sẽ sớm tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 9 trong tháng 2 này.Theo các hình ảnh từ vệ tinh thương mại của hãng Planet Labs (Mỹ) chụp cùng ngày tại căn cứ Mirim, gần thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy hàng trăm binh sĩ đang tiến hành luyện tập diễu hành. Ngoài ra, hình ản còn cho thấy các binh sĩ đang xếp đội hình tạo thành các hình liềm, búa và bút lông, đặc trưng của đảng Lao động Bắc Triều Tiên.Trước đây, mỗi khi chuẩn bị cho các cuộc duyệt binh, Bình Nhưỡng thường tập kết binh lực và phương tiện quân sự tại căn cứ Mirim. Hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 11 năm ngoái cũng cho thấy hàng trăm xe tải quân sự đã tập trung tại địa điểm này.Đại hội đảng Lao động miền Bắc là sự kiện chính trị lớn nhất của Bắc Triều Tiên được tổ chức 5 năm một lần. Đây là nơi ra quyết định cao nhất, có vai trò xác định đường lối chính sách đối nội và đối ngoại trong 5 năm tới. Dù thời điểm tổ chức đại hội vẫn chưa được công bố chính thức, song Chính phủ Hàn Quốc trước đó nhận định nhiều khả năng sự kiện này sẽ diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng 2 năm nay.Miền Bắc vào ngày 24/1 vừa qua đã bắt đầu các thủ tục chuẩn bị thực tế cho đại hội, trong đó có việc tổ chức Đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố để bầu đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ cấp tỉnh. Thông thường, khoảng hai đến ba tuần sau khi diễn ra Đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố thì sẽ triệu tập Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, chuyên trang của Mỹ nhận định trong những tuần gần đây đã xuất hiện hàng loạt tin tức về việc miền Bắc hoàn thành các dự án kinh tế, cùng với các hoạt động công khai trong lĩnh vực quân sự của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nếu Bình Nhưỡng muốn công bố thêm nhiều thành tựu kinh tế hoặc tiến hành thêm các vụ thử vũ khí, thời điểm tổ chức Đại hội đảng có thể sẽ lùi lại.