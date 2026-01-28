Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng G7

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chiều ngày 3/2 (giờ địa phương) sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, nhân dịp tham dự Hội nghị khoáng sản chiến lược Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Washington vào ngày 4/2. Đây là cuộc họp đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước kể từ khi Seoul và Washington công bố tài liệu tóm lược chung về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 14/11 năm ngoái.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ trao đổi toàn diện về các vấn đề song phương bao gồm các biện pháp thúc đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung đã nêu trong tài liệu tóm lược chung, bao gồm hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ liên quan đến việc mở rộng quyền làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Hàn Quốc, cũng như khả năng Hàn Quốc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Ngoài ra, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ nâng mức thuế đối ứng với sản phẩm của Hàn Quốc lên 25%, khả năng hai bên trao đổi về vấn đề thuế quan cũng đang nhận được sự chú ý. Dù đây là vấn đề chủ yếu do các cơ quan thương mại hai nước xử lý nhưng xét đến tác động đối với quan hệ song phương thì không loại trừ khả năng nội dung này sẽ được đưa ra thảo luận giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.Trả lời báo chí trước khi lên đường sang Mỹ ngày 3/2, Bộ trưởng Cho Hyun cho biết Luật đặc biệt về đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ đang được thúc đẩy theo đúng trình tự lập pháp trên cơ sở thỏa thuận song phương đã đạt được. Seoul đang tích cực trao đổi với Washington để tìm kiếm sự thấu hiểu giữa hai bên. Ngoài ra, quan chức này cũng đề cập đến việc Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan trong cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã nêu rõ về tình hình của Hàn Quốc và hai bên đã nắm bắt được lập trường của nhau. Ông Cho khẳng định sẽ tiếp tục truyền đạt thông điệp tương tự tới Ngoại trưởng Mỹ cũng như các quan chức khác, đặc biệt là phía Quốc hội Mỹ.Bộ trưởng Cho cũng nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tái nâng thuế đối ứng đối với Hàn Quốc không đồng nghĩa với việc phá bỏ thỏa thuận song phương. Động thái này nên được hiểu là thông điệp kêu gọi Hàn Quốc đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các cam kết mà hai bên đã đạt được trước đó. Liên quan đến khả năng vấn đề thuế quan có thể ảnh hưởng đến việc sửa đổi Hiệp định hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, quan chức này cho rằng khả năng này hiện tại là không cao.Tại Hội nghị khoáng sản chiến lược G7 lần này, các nước thành viên G7 cùng các quốc gia sở hữu khoáng sản sẽ thảo luận về hợp tác nhằm ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các khoáng sản trọng tâm. Sau khi Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ năm 2025, Mỹ dự kiến sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc.