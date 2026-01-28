Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc thăm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/2 cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-a cùng ngày đã có cuộc gặp với Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon, người đang có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc.Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của bà Salmon kể từ khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt và cũng là lần thứ ba quan chức này đến Hàn Quốc kể từ khi bà bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 8/2022.Thứ trưởng Kim đánh giá cao những nỗ lực của Báo cáo viên đặc biệt Salmon trong việc nâng cao sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Đồng thời, phía Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng bà Salmon sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình nhằm thúc đẩy những cải thiện thực chất về nhân quyền cho người dân miền Bắc.Đáp lại, Báo cáo viên đặc biệt Salmon khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp để Bắc Triều Tiên có thể hợp tác với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cần thiết nhằm thúc đẩy đối thoại và can dự với Bình Nhưỡng.Trong thời gian ở Hàn Quốc, bà Salmon dự kiến sẽ gặp gỡ lần lượt các quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Bộ Tư pháp, cũng như tổ chức họp báo vào ngày 6/2 tới. Ngoài ra, dựa trên kết quả chuyến thăm lần này, quan chức này sẽ trình báo cáo về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 3 và Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.