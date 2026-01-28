Hàn Quốc tăng cường biện pháp ổn định giá cả trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il ngày 3/2 đã chủ trì cuộc họp cấp Thứ trưởng về vấn đề giá cả trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Tại đây, ông Lee đánh giá dù tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 1 vừa qua đã đạt mục tiêu ổn định giá cả, song giá của một số mặt hàng ăn uống vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực cho người dân.Thứ trưởng Lee cho biết trong tháng trước, đà tăng giá của các mặt hàng nông, thủy, hải sản đã chậm lại, trong khi giá các sản phẩm dầu mỏ ổn định, đã giúp chỉ số giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng 2%, phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả của Chính phủ.Tuy nhiên, do nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết đang gia tăng, Thứ trưởng Lee kêu gọi các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc và hiệu quả đối sách ổn định dân sinh dịp lễ Tết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Quan chức này cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc chủ động ứng phó với các yếu tố thời tiết bất lợi như tuyết rơi dày và rét đậm nhằm đảm bảo ổn định giá cả và nguồn cung các mặt hàng nông, thủy, hải sản.Bên cạnh đó, ông Lee cũng đề cập đến rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran gần đây đang gia tăng khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế biến động mạnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần nâng cao cảnh giác và kiểm tra chặt chẽ tình hình giá cả cũng như nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ trong nước.Chính phủ Hàn Quốc sẽ xả kho dự trữ các mặt hàng nông thủy sản, đồng thời vận hành các lò mổ gia súc vào cả cuối tuần, qua đó tăng nguồn cung các mặt hàng thiết yếu dịp Tết như cải thảo, táo, thịt bò Hàn Quốc và cá thu lên mức cao hơn khoảng 50% so với ngày thường. Ngoài ra, từ ngày 29/1, Chính phủ đã đầu tư 91 tỷ won (62,8 triệu USD) để bán giảm giá các mặt hàng mùa cao điểm với mức giảm tối đa lên đến 50%.