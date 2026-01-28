Món bánh ngọt

Photo : KBS News

Dujjonku, tên gọi tắt món bánh quy dẻo Dubai (Dubai jjonteuk cookie) làm mưa làm gió tại Hàn Quốc đã bắt đầu được bán tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), thành phố lớn nhất khu vực Trung Đông, trở thành tâm điểm chú ý tại nơi này đúng như tên gọi.Một cửa hàng chuyên về đồ tráng miệng tại Dubai bắt đầu bán món bánh tráng miệng có nguồn gốc từ Hàn Quốc cách đây hai tuần, trung bình bán được 150 chiếc mỗi ngày với giá hơn 8 USD một chiếc. Bánh bán chạy đến nỗi cửa hàng phải treo cả biển thông báo đã bán hết số lượng bánh đã làm trong ngày. Đối tượng khách hàng chính của quán là người bản địa và người gốc Á yêu thích những yếu tố liên quan đến văn hóa Hàn Quốc như âm nhạc K-pop hay phim K-drama.Người tiêu dùng bản địa bắt đầu quan tâm tới món bánh này sau khi một người có sức ảnh hưởng (influencer) từng dẫn đầu cơn sốt sô-cô-la Dubai đã đăng tải video ăn bánh Dujjonku của Hàn Quốc trên mạng xã hội. Video này đã cán mốc 10 triệu lượt xem với 600.000 lượt yêu thích. Dưới bình luận, nhiều người tò mò đặt câu hỏi tại sao đây là món tráng miệng Hàn Quốc mà lại gắn chữ "Dubai" và tên bánh. Truyền thông UAE cũng đồng loạt đưa tin về làn sóng bánh Dujjonku bắt nguồn từ Hàn Quốc và việc món bánh này chính thức đổ bộ Dubai.Dujjonku là sự kết hợp giữa cơn sốt sô-cô-la Dubai và bánh quy dẻo kiểu Hàn. Phần nhân bánh được làm từ hỗn hợp sợi mì kadaif trộn với sốt hạt dẻ cười, sau đó được bọc bởi lớp sô-cô-la và kẹo dẻo marshmallow. Dù mang tên là bánh quy dẻo "Dubai" nhưng trên thực tế, món ăn này vốn không hề tồn tại ở Dubai, nơi khởi nguồn của sô-cô-la Dubai chính gốc. Tên gọi "Dubai" xuất phát từ việc món bánh này sử dụng các nguyên liệu đặc trưng của sô-cô-la Dubai là sốt hạt dẻ cười và sợi mì Kadaif làm nhân.