Hàn Quốc xúc tiến cải cách chế độ tiền thưởng người tố giác hành vi thao túng giá cổ phiếu

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) Lee Eog-weon sáng ngày 3/2 công bố sẽ tiến hành cải cách toàn diện chế độ trao thưởng cho người tố giác nội bộ hành vi giao dịch không công bằng như thao túng giá cổ phiếu.Ông Lee cho biết Chính phủ sẽ nâng mạnh mức tiền thưởng dành cho người tố giác, lập một quỹ riêng từ nguồn lợi nhuận bất chính thu hồi được. Đặc biệt, FSC sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan về phương án mở rộng tiền thưởng tỷ lệ thuận với lợi nhuận bất chính thu hồi được.Chế độ trao thưởng hiện nay bị chỉ ra là cách tính toán quá phức tạp về mức độ đóng góp và mức độ quan trọng của thông tin bị tố giác. Hơn nữa, hạn mức tiền thưởng cao nhất (hạng 1) là 3 tỷ won (2,07 triệu USD) bị cho là vẫn còn thấp, chưa đủ để người tố giác chấp nhận rủi ro. Đặc biệt, quy mô ngân sách tiền thưởng thực tế hàng năm chỉ dừng ở mức vài trăm triệu won (tương đương vài trăm nghìn USD), dẫn đền nhiều ý kiến cho rằng chưa đủ để chi trả trên thực tế nếu có những vụ tố giác quy mô lớn. Trên thực tế, ngân sách năm ngoái là 200 triệu won (138.000 USD), nhưng tới tháng 9 đã dùng hết. Số tiền thưởng còn thiếu chưa chi trả cho người tố giác là 230 triệu won (158.700 USD).Ngược lại, Mỹ đang áp dụng cơ chế thưởng lên tới 30% số lợi nhuận bất chính. Đặc biệt, việc lấy trực tiếp tiền lợi nhuận bất chính thu hồi được từ người phạm tội làm tiền thưởng sẽ giúp chi trả các khoản tiền thưởng lớn một cách ổn định, không lo thiếu hụt ngân sách.Việc cải cách chế độ lần này được triển khai một cách nhanh chóng nhờ quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống Lee Jae Myung. Rạng sáng ngày 31/1 vừa qua, ông Lee đã chia sẻ một bài viết liên quan của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), nêu ý kiến rằng Hàn Quốc cần áp dụng chế độ trao thưởng mạnh mẽ hơn cho người tố giác.Tiếp đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik trong cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 2/2 cũng đã nhấn mạnh rằng cần xem xét lại một cách căn bản về hệ thống phát hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu và chế độ trao thưởng cho người tố giác hiện hành có thực sự hiệu quả hay không.Trong thời gian tới, Ủy ban Giám sát tài chính sẽ đóng vai trò chủ quản, tham vấn với Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và tài chính về quy mô nâng tiền thưởng cụ thể cũng như phương án huy động nguồn quỹ.