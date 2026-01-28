Doanh số của hãng ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ lập kỷ lục trong tháng 1/2026

Photo : YONHAP News

Chi nhánh hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc tại Mỹ ngày 3/2 (giờ địa phương) cho biết doanh số của hãng tại thị trường này trong tháng 1 vừa qua đạt 55.624 chiếc, tăng 2% so với 54.503 chiếc xe trong cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục doanh số cao nhất từ trước đến nay trong các tháng 1.Hãng giải thích kết quả tăng trưởng lần này đến từ nhu cầu xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) tăng mạnh tại Mỹ, cùng với đà tăng trưởng ấn tượng của các mẫu xe điện thân thiện với môi trường. Ngoài ra, xe thể thao đa dụng (SUV) chủ lực có sức bán ổn định chiếm tới 77% tổng doanh số. Sức bán của các dòng xe Santa Fe và all-new PALISADE cũng cho thấy được tiềm năng ổn định, giúp Hyundai giữ vững vị thế dẫn đầu ở phân khúc SUV dành cho gia đình. Tổng doanh số trong tháng 1 cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, doanh số xe hybrid tăng hơn 60%, trở thành điểm sáng lớn nhất trong tháng 1.Mặt khác, công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ cũng cho biết đã bán được 64.502 xe trong tháng 1 năm nay, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái (57.007 xe), cũng là mức doanh số cao nhất trong tháng 1 từ trước đến nay.Nhiều mẫu xe như Carnival (tăng 60%), Sportage (tăng 23%), K5 (tăng 8%), Telluride (tăng 7%), Seltos (tăng 6%) và K4 (tăng 2%) đều ghi nhận mức doanh số cao nhất trong cùng kỳ tháng 1 so với các năm khác. Doanh số các mẫu xe điện thân thiện với môi trường và SUV cũng lần lượt tăng 45% và 14%, đóng vai trò chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của hãng.Kia nhận định sau khi liên tiếp lập kỷ lục doanh số bán hàng hàng năm trong ba năm liên tiếp, thành tích ấn tượng trong tháng 1/2026 đã chứng minh sự tăng trưởng liên tục của hãng, đặc biệt là sự ra mắt phiên bản mới của mẫu xe chủ lực Telluride.