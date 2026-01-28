Ngoại trưởng Hàn-Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực then chốt

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio vào ngày 3/3 (giờ địa phương), thảo luận về phương án thực thi các nội dung trong tài liệu tóm lược chung kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Ông Cho cho biết đã đề nghị Ngoại trưởng Rubio đóng vai trò chủ đạo để hai bên có thể đạt được thành quả hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như năng lượng hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, đóng tàu theo lộ trình cụ thể trong năm nay. Đáp lại, ông Rubio khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện vai trò cần thiết, đôn đốc các Bộ ngành liên quan để các cuộc thảo luận thực chất giữa hai bên có thể diễn ra sớm hơn.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo báo chí cho biết hai Bộ trưởng đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân dụng, tàu ngầm hạt nhân, đóng tàu và mở rộng đầu tư của Hàn Quốc nhằm tái thiết các ngành công nghiệp chủ chốt của Mỹ. Được biết, phái đoàn quan chức hai nước sẽ tiến hành tham vấn trong tháng này, thảo luận phương án cụ thể về hợp tác hạt nhân như làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.Đặc biệt, ông Cho đã giải thích về những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thực hiện thỏa thuận thuế quan Hàn-Mỹ và đầu tư vào Mỹ; đề xuất cơ quan ngoại giao hai nước tiếp tục hợp tác để duy trì trao đổi và tham vấn thông suốt giữa cơ quan thương mại hai bên.Hôm 26/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối ứng với ô tô, gỗ, dược phẩm và các mặt hàng khác của Seoul từ 15% lên 25% do Quốc hội Hàn Quốc không phê chuẩn thỏa thuận thương mại song phương.Trong cuộc hội đàm vừa rồi, ông Cho được cho là đã đề cập với Washington về tiến độ thông qua dự thảo Luật đặc biệt về quản lý đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ tại Quốc hội, đề nghị phía Mỹ thông cảm và rút lại hoặc hoãn kế hoạch nâng thuế.