Số người nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc năm 2025 vượt mức 11.000 người

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 4/2 công bố báo cáo thống kê hàng tháng trong năm 2025. Theo đó, trong số 18.623 người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hàn Quốc thì có 11.344 người đã được cấp quốc tịch. Đây là lần đầu tiên số lượng người nhập tịch Hàn Quốc được ghi nhận vượt 11.000 người, mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19.Số người nước ngoài nhập quốc tịch Hàn Quốc từng tăng mạnh từ 9.914 người vào năm 2019 lên mức kỷ lục 13.885 người vào năm 2020, thời điểm đại dịch bùng phát. Nguyên nhân được cho là do việc đi lại giữa các quốc gia bị hạn chế khi dịch COVID-19 lan rộng tại nhiều nước, khiến nhiều người nước ngoài muốn ở lại Hàn Quốc lâu dài nên đã nộp đơn xin nhập quốc tịch. Sau đó, số lượng này giảm dần xuống 10.895 người vào năm 2021 và 10.248 người vào năm 2022. Năm 2023 và năm 2024 số người xin nhập tịch đều tăng, lần lượt là 10.346 người và 11.008 người.Xét theo quốc tịch người nộp đơn xin nhập tịch Hàn Quốc trong năm ngoái, người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 56,5% (6.420 người), mức cao nhất đối với người Trung kể từ sau đại dịch COVID-19. Tiếp theo là Việt Nam (23,4%), Philippines (3,1%) và Thái Lan (2,2%).Số người từng mất quốc tịch Hàn Quốc rồi xin khôi phục lại quốc tịch cũng có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Cụ thể, con số này lần lượt là 1.764 người năm 2020, 2.742 người năm 2021, 3.043 người năm 2022 và 4.203 người năm 2023. Năm 2024, trường hợp này giảm xuống còn 3.607 người nhưng đến năm 2025 lại tăng trở lại lên 4.037 người. Trong nhóm khôi phục quốc tịch Hàn, người Nhật Bản chiếm tỷ lệ cao nhất (3,2%), tiếp theo là Trung Quốc (2,5%) và Việt Nam (0,8%).Mặt khác, số người từ bỏ hoặc mất quốc tịch Hàn Quốc trong năm 2025 là 25.002 người, giảm 5,6% so với năm 2024 (26.494 người). Trong số này, Mỹ chiếm tỷ lệ áp đảo với 72,1% (18.015 người), theo sau là Canada, Australia và Nhật Bản.