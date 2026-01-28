Ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc 17/7 được tái chỉ định là ngày nghỉ lễ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cải cách nhân sự Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi Luật về các ngày nghỉ lễ, trong đó quy định ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc 17/7 là ngày nghỉ lễ, đã được thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 3/2.Hiến pháp của Hàn Quốc được chính thức ban bố vào ngày 17/7/1948. Ngày này từng được chỉ định là ngày nghỉ lễ và ngày lễ quốc gia vào năm 1949, nhưng sau đó đã bị loại khỏi danh sách ngày nghỉ lễ từ năm 2008 khi chế độ tuần làm việc 5 ngày được áp dụng.Từ năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã thúc đẩy tái chỉ định ngày này là ngày nghỉ lễ nhằm tạo cơ hội để người dân suy ngẫm về giá trị và tinh thần của Hiến pháp hàng năm.Như vậy, từ năm nay, toàn bộ 5 ngày lễ quốc gia của Hàn Quốc gồm Ngày Phong trào độc lập (1/3), Ngày ban hành Hiến pháp (17/7), Ngày Quốc khánh (15/8), Ngày Lập nước (3/10) và Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10) đều là ngày nghỉ lễ.