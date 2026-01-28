Việt Nam chính thức sử dụng chứng chỉ TOPIK xét tuyển đại học

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc (NIIED) ngày 3/2 cho biết từ năm nay, kết quả kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) sẽ chính thức được sử dụng trong tuyển sinh đại học tại Việt Nam. Đây là trường hợp thứ hai sử dụng kết quả thi TOPIK trong tuyển sinh đại học tại các trường ở ngoài Hàn Quốc, sau Hong Kong vào năm ngoái.Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã chính thức cho phép sử dụng kết quả thi TOPIK trong tuyển sinh đại học thông qua quyết định của Bộ trưởng vào ngày 12/1. Việt Nam hiện đang tuyển sinh đại học thông qua kết quả "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông" quy mô toàn quốc, tương đương với kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc. Trong đó, các sĩ tử sẽ phải thi 4 môn với hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, lựa chọn 2 trong số 9 môn tự chọn trong đó có Ngoại ngữ và Lịch sử. Với quyết định lần này, các thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ TOPIK để thay thế cho môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp. Nếu học sinh có chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên sẽ được miễn một môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp, và được công nhận điểm thi tốt nghiệp dựa trên mức điểm TOPIK đã quy đổi.Việt Nam đã chọn tiếng Hàn làm môn Ngoại ngữ 2 vào năm 2020, và đến năm 2021 đã đưa tiếng Hàn trở thành Ngoại ngữ 1 cũng như môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.Kỳ thi TOPIK đang được tổ chức tại Việt Nam hiện nay có hệ thống quản lý và phòng chống gian lận ở mức cao nhất, với sự giám sát của các giám sát viên được cử đến từ Phòng Giáo dục Hàn Quốc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, các điểm thi còn được bố trí công an túc trực.Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin nhấn mạnh việc kết quả thi TOPIK được sử dụng trong tuyển sinh đại học tại nước ngoài cho thấy vị thế của tiếng Hàn cũng như uy tín của kỳ thi TOPIK đang ngày được nâng cao hơn. Trong tương lai, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ các nước để thúc đẩy hơn nữa giáo dục tiếng Hàn tại nước ngoài.