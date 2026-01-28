Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tháng 1/2026 giảm 2,15 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/2 công bố dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 1/2026 đạt 425,91 tỷ USD, giảm 2,15 tỷ USD so với một tháng trước đó, mức giảm đã nới rộng hơn so với tháng trước.Xét theo từng loại tài sản, tiền gửi (tài sản có tính thanh khoản tiền mặt) giảm 8,55 tỷ USD trong vòng một tháng, dẫn đầu đà sụt giảm. Các loại chứng khoán có giá như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp giảm 8,22 tỷ USD, góp phần vào xu hướng giảm.BOK cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm quy mô dự trữ ngoại hối là do biện pháp ổn định thị trường như thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS). Vào tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng trung ương đã gia hạn hợp đồng hoán đổi ngoại tệ với NPS thêm một năm, và trên thực tế đã thực hiện hoán đổi, nhận đồng won từ quỹ lương hưu quốc gia để đổi sang đồng đô-la Mỹ.Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc vẫn duy trì vị trí thứ 9 thế giới tính đến cuối năm ngoái, tuy nhiên khoảng cách với quốc gia đứng thứ 10 là Hong Kong đã bị thu hẹp xuống còn 200 triệu USD.