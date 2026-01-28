Ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc được tái chỉ định là ngày nghỉ lễ chính thức

Photo : KBS News

Cơ quan Cải cách nhân sự Hàn Quốc cho biết dự thảo sửa đổi Luật về ngày nghỉ lễ, trong đó có nội dung quy định ngày ban hành Hiến pháp Hàn Quốc 17/7 là ngày nghỉ lễ, đã được thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 3/2.Hiến pháp Hàn Quốc được ban bố vào ngày 17/7/1948. Ngày này từng được chỉ định là ngày nghỉ lễ và ngày lễ quốc gia từ năm 1949 nhưng đã bị loại khỏi danh sách ngày nghỉ lễ vào năm 2008 khi Hàn Quốc áp dụng chế độ làm việc 5 ngày/tuần.Chính phủ Hàn Quốc từ năm ngoái đã thúc đẩy việc khôi phục ngày ban hành Hiến pháp thành ngày nghỉ lễ nhằm tạo cơ hội để người dân nhìn lại các giá trị và suy ngẫm về tinh thần của Hiến pháp hàng năm.Với quyết định mới này, bắt đầu từ năm nay, 5 ngày lễ quốc gia của Hàn Quốc gồm Ngày Phong trào độc lập 1/3, Ngày Lập pháp 17/7, ngày Quốc khánh 15/8, ngày Lập nước 3/10 và Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10 đều là ngày nghỉ lễ.