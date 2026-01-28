Phát hiện trang trại nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi của Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết một trang trại nuôi lợn ở huyện Changnyeong (tỉnh Nam Gyeongsang) đã khai cáo về tình trạng lợn chết hàng loạt một ngày trước. Kết quả xét nghiệm 2.400 con lợn tại đây cho thấy trang trại này đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Ủy ban đã cử đội ứng phó nhanh và nhóm điều tra dịch tễ học đến trang trại trên, đồng thời hạn chế người ngoài, gia súc và các phương tiện ra vào trang trại. Toàn bộ đàn lợn tại đây sẽ bị tiêu hủy.Ngoài ra, Ủy ban đã ban hành lệnh tạm ngừng di chuyển đối với các trang trại nuôi lợn, lò mổ và nhà máy thức ăn chăn nuôi tại 8 địa phương lân cận huyện Changnyeong gồm huyện Hapcheon, Uiryeong, Haman, Changwon, Miryang (tỉnh Nam Gyeongsang), huyện Cheongdo và Goryeong (tỉnh Bắc Gyeongsang), huyện Dalseong (thành phố Daegu) trong vòng 24 giờ từ 2 giờ 30 sáng ngày 4/2 đến 2 giờ 30 sáng ngày 5/2, kèm theo biện pháp khử trùng diện rộng.Một trang trại nuôi lợn khác tại thành phố Boryeong (tỉnh Nam Chungcheong) trong cùng ngày cũng được xác nhận nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trang trại này đang nuôi 3.500 con lợn và kết quả xét nghiệm đã cho ra kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch tả lợn châu Phi đã lập tức phong tỏa trang trại, cấm người và phương tiện ra vào, lên kế hoạch tiêu hủy toàn bộ đàn lợn theo quy định. Bên cạnh đó, công tác khử trùng tại các trang trại nuôi lợn ở huyện Boryeong và các tuyến đường xung quanh cũng được tăng cường để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Từ 6 giờ tối ngày 3/2 đến 6 giờ tối ngày 4/2, lệnh tạm ngừng di chuyển cũng được áp dụng đối với các khu vực lân cận gồm huyện Hongseong, Cheongyang, Buyeo và Seocheon.Cơ quan trên kêu gọi các hộ chăn nuôi thực hiện khử trùng kỹ lưỡng trang trại, khu lưu trú của công nhân và vật dụng, cũng như chủ động phối hợp kiểm tra môi trường chăn nuôi để ngăn chặn dịch lan rộng.