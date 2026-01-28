Tỷ lệ việc làm của người cao tuổi Hàn Quốc năm 2025 tăng hơn 70%

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 4/2 công bố báo cáo "Xu hướng việc làm của người cao tuổi", theo đó tỷ lệ việc làm của nhóm tuổi này trong năm 2025 đạt 70,5%, tăng nhẹ so với 69,9% của năm trước. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt 70% kể từ khi thống kê được tiến hành từ năm 1983.Tỷ lệ việc làm của người cao tuổi là tỷ lệ số người đang có việc làm trong tổng dân số nhóm 55-64 tuổi, phản ánh mức độ người cao tuổi đang tham gia lao động tạo ra thu nhập. Tỷ lệ này đã duy trì trên mức 60% kể từ năm 2007, và tăng lên mức 64,4% từ năm 2013 rồi tiếp tục đạt 68,8% vào năm 2022. Bộ Tuyển dụng nhận định quy mô lao động cao tuổi nhìn chung đang gia tăng, kéo theo xu hướng tăng liên tục của tỷ lệ việc làm trong nhóm tuổi này.Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người cao tuổi giảm từ 2,4% năm 2024 xuống còn 2,1% năm 2025, cho thấy xu hướng giảm ổn định trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người cao tuổi gồm những người đang có việc làm và những người thất nghiệp nhưng vẫn có nhu cầu tìm việc trong năm ngoái đạt 72%. Con số này tăng nhẹ so với 71,6% của năm 2024, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Trong nhóm dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi, tỷ lệ người cao tuổi từ 55-64 tuổi trong năm ngoái đạt 18,4%. Điều này cho thấy cứ 5 người từ 15 tuổi trở lên thì có khoảng một người thuộc nhóm cao tuổi.Bộ Tuyển dụng đề cập việc thế hệ "Baby Boomer", chỉ thế hệ sinh từ năm 1946 đến năm 1964, đang lần lượt bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai là điều rất đáng lo ngại. Quy mô dân số của thế hệ này lên tới khoảng 9,54 triệu người, chiếm 18,6% tổng dân số Hàn Quốc.Khi số lượng người cao tuổi đi làm ngày càng tăng, Quốc hội Hàn Quốc cũng đang thảo luận về việc nâng tuổi nghỉ hưu theo luật từ 60 lên 65 tuổi. Tuy nhiên, dự thảo luật về nâng tuổi nghỉ hưu trong thời gian qua vẫn chưa được thông qua do vấp phải bất đồng ý kiến từ cả phía người lao động và người sử dụng lao động. Dự kiến vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận cho đến cuối tháng 6 năm nay, sau khi cuộc bầu cử địa phương kết thúc.