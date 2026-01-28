Bắc Triều Tiên tiếp tục khởi công các dự án thuộc chính sách phát triển địa phương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/2 đưa tin Bí thư Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ri Hi-yong cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã tham dự lễ khởi công các dự án xây dựng thuộc "Chính sách phát triển địa phương 20x10" được tổ chức vào ngày 3/2 tại nhiều khu vực như khu nông trại nhà kính tổng hợp Sinuiju, huyện Kangnam (thủ đô Bình Nhưỡng) và huyện Maengsan (tỉnh Nam Pyongan).KCNA giới thiệu trong năm 2026, tại 20 địa phương sẽ đồng thời mọc lên các nhà máy hiện đại, cùng với cơ sở y tế tiên tiến đã qua giai đoạn thí điểm và các trung tâm dịch vụ tổng hợp đa chức năng.Trong các bài phát biểu tại lễ khởi công, giới chức miền Bắc còn nhấn mạnh nhờ sự cống hiến và lãnh đạo của trung ương đảng, việc thực hiện chính sách phát triển địa phương đang được đẩy nhanh liên tục, qua đó đã giúp đời sống vật chất và văn hóa của người dân được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức tư tưởng và trình độ văn hóa của xã hội."Chính sách phát triển địa phương 20x10" của miền Bắc được triển khai từ năm 2024, mục tiêu mỗi năm xây dựng các nhà máy công nghiệp địa phương hiện đại tại 20 huyện, qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn trong vòng 10 năm. Bước sang năm thứ ba triển khai, chính quyền miền Bắc từ đầu năm 2026 đã liên tục tổ chức các lễ khởi công trên khắp cả nước, tuyên truyền mạnh mẽ về những thành tựu đạt được trong hai năm qua và kêu gọi các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.Đáng chú ý, ngày 29/1 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tham dự lễ khởi công cơ sở sản xuất tại huyện Unyul (tỉnh Nam Hwanghae), địa điểm đầu tiên trong năm nay của chính sách phát triển địa phương, và tuyên bố gần một phần ba số thành phố, huyện trên toàn quốc sẽ được "lột xác hoàn toàn".Giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ nêu bậc thành tựu về các công trình xây dựng theo chính sách phát triển địa phương nói trên tại Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra trong tháng 2 này.