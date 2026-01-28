Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc thay đổi giờ mở cửa đón khách tham quan

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại buổi họp công bố kế hoạch công tác ngày 3/2, Giám đốc Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc You Hong-june cho biết từ ngày 16/3 tới, Bảo tàng sẽ mở cửa từ 9 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, thay vì mở cửa đón khách tham quan từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối (riêng thứ Tư và thứ Bảy mở đến 9 giờ tối) như trước đây để phục vụ khách tham quan thuận tiện hơn. Như vậy, thời gian mở và đóng cửa đều được đẩy sớm hơn 30 phút.Lịch nghỉ của bảo tàng cũng thay đổi. Cụ thể trước đây, Bảo tàng nghỉ vào ngày Tết Dương lịch 1/1, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, cùng thứ Hai đầu tiên của tháng 4 và tháng 11 hàng năm. Sau khi thay đổi, ngoài các dịp lễ truyền thống thì Bảo tàng sẽ nghỉ thêm mỗi quý một ngày vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 3, 6, 9 và 12. Những điều chỉnh này nhằm giảm tình trạng quá tải và bất tiện do lượng khách đến bảo tàng tăng mạnh.Trong năm ngoái, số lượt khách tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đạt 6.507.483 người, cao gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2024 (3.788.785 người). Đây là mức cao nhất kể từ khi Bảo tàng quốc gia được thành lập năm 1945. Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục tăng, lượng khách trong năm nay nhiều khả năng cũng sẽ vượt mốc 6 triệu người.Giám đốc You cho biết riêng tháng 1 năm nay đã có khoảng 670.000 lượt khách, tức trung bình mỗi tuần bảo tàng đón 160.000 người đến tham quan. Ông cũng nhấn mạnh trong năm nay, Bảo tàng quốc gia sẽ có diện mạo hoàn toàn khác, không chỉ là nơi trưng bày cổ vật mà hướng tới trở thành không gian văn hóa tổng hợp.Hiện nay, bảo tàng đang miễn phí vé tham quan khu trưng bày được bố trí sẵn từ tháng 5/2008, riêng các khu triển lãm chuyên đề hợp tác với các bảo tàng và viện bảo tàng quốc tế vẫn thu phí. Giá vé các triển lãm chuyên đề dao động từ 5.000-19.000 won/người lớn (3,44-13 USD).