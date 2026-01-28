Seoul và Washington sẽ đề ra năm mục tiêu chuyển giao quyền tác chiến thời chiến vào tháng 10 tới

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch hoàn tất việc kiểm chứng năng lực vận hành đầy đủ (FOC), giai đoạn hai trong quy trình đánh giá và kiểm chứng chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON), trước thềm Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 58. Đây là kế hoạch được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước phê chuẩn tại SCM diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Washington.Khi phê duyệt kết quả kiểm chứng FOC, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước được cho là sẽ chọn năm mục tiêu chuyển giao OPCON là năm 2028, trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc.Việc đánh giá và kiểm chứng để chuyển giao quyền tác chiến thời chiến bao gồm ba giai đoạn là năng lực tác chiến ban đầu (IOC), năng lực tác chiến toàn diện (FOC), năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện (FMC). Hiện tại, giai đoạn đánh giá FOC đã hoàn tất và đang trong quá trình kiểm chứng. Cùng với việc hoàn tất kiểm chứng FOC, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ đưa ra năm mục tiêu và tiến hành giai đoạn cuối cùng FMC để quyết định thời điểm chuyển giao cụ thể hơn.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người luôn nhấn mạnh về một nền quốc phòng tự chủ, đang có quyết tâm chuyển giao OPCON ngay trong nhiệm kỳ của mình. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người chủ trương rằng các đồng minh phải tăng cường trách nhiệm về an ninh, cũng đang có quan điểm tích cực về vấn đề này.