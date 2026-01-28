Tổng thống Lee Jae Myung:

Photo : KBS News

Trong ngày 4/2, Tổng thống Hàn Quốc Leee Jae Myung vẫn tiếp tục đưa ra thông điệp cứng rắn liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Trên mạng xã hội X vào cùng ngày, ông Lee chia sẻ một bài báo cho rằng những người sở hữu nhiều nhà ở đang có người thuê nhà sẽ rất khó rao bán nhà ngay lập tức, bị "chặn đường lui". Tổng thống nhấn mạnh trách nhiệm này thuộc về chính những chủ sở hữu nhiều nhà đất khi không chủ động chuẩn bị trước.Ông Lee nhấn mạnh phải quan tâm nhiều hơn tới những người dân đang khổ sở vì giá nhà leo thang thay vì những người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ bất động sản, kỳ vọng thu lợi bất chính.Trước đó, vào đêm ngày 3/2, Tổng thống cũng đã chia sẻ bài viết về số lượng căn hộ chung cư rao bán tại khu vực Gangnam (gồm ba quận Gangnam, Seocho và Songpa) của Seoul đang có chiều hướng tăng; nhấn mạnh thị trường đang có sự thay đổi sau khi Chính phủ quyết định chấm dứt chính sách hoãn thuế chuyển nhượng trừng phạt đối với người sở hữu nhiều nhà ở từ ngày 9/5 tới. Đồng thời, ông Lee nhấn mạnh dù chính sách có một chút không thỏa đáng nhưng một khi đã quyết định thì bắt buộc phải thực thi đúng như vậy.Tại cuộc họp Nội các ngày 3/2, Chính phủ Hàn Quốc đã tiếp tục thảo luận về chính sách này. Khi đó, Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Koo Yun-cheol phát biểu rằng có lẽ đây là "cơ hội cuối cùng" để người sở hữu nhiều nhà ở tránh bị mức thuế nặng. Tuy nhiên, ông Lee đã nhấn mạnh rằng không có từ "có lẽ" ở đây, khẳng định chắc chắn rằng ngày 9/5 tới sẽ chấm dứt việc hoãn đánh thuế nói trên.