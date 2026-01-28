Vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Hàn Quốc lần đầu cán mốc 5 triệu tỷ won

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 3/2 cho biết tính theo mức giá đóng cửa cùng ngày, quy mô vốn hóa toàn thị trường chứng khoán trong nước (bao gồm ba sàn KOSPI, KOSDAQ và KONEX) đã vượt mốc 5 triệu tỷ won (khoảng 3.444,95 tỷ USD).Xét theo từng sàn giao dịch, sàn KOSPI có giá trị vốn hóa thị trường đạt 4.372.000 tỷ won (3.014,51 tỷ USD), KOSDAQ 628.000 tỷ won (433,01 tỷ USD) và KONEX là 3.000 tỷ won (2,07 tỷ USD).Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng thêm 306.000 tỷ won (211 tỷ USD) so với phiên trước, khi chỉ số chứng khoán tổng hợp (KOSPI) giảm tới hơn 5%.Trong ngày 3/2, chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 5.288,08 điểm, tăng 338,41 điểm (6,84%) so với phiên trước, mức cao nhất trong vòng 5 năm 10 tháng. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng tăng hơn 4%. Thị trường đã nhanh chóng hồi phục sau khi hấp thụ cú sốc từ việc ông Kevin Warsh được tiến cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ nhiệm kỳ tới. Dòng vốn mua vào bắt đáy được đổ vào thị trường, khiến chỉ số KOSPI tăng mạnh.Đặc biệt, cổ phiếu các công ty chíp bán dẫn Hàn Quốc như Điện tử Samsung tăng 11,37%, SK Hynix tăng 9,28%, góp phần quan trọng kéo tổng giá trị vốn hóa thị trường lên cao. Điện tử Samsung cùng ngày ghi nhận mức vốn hóa thị trường là 991.539,4 tỷ won (683,67 tỷ USD), tiến sát mốc 1 triệu tỷ won lần đầu tiên với một cổ phiếu phổ thông trên lịch sử sàn KOSPI.Mặt khác, trong phiên giao dịch 4/2, chỉ số KOSPI đóng cửa ở mức 5.371,10 điểm, tăng 83,02 điểm (1,57%) so với phiên trước, lần đầu tiên chạm mốc 5.300 điểm. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 1.149,43 điểm, tăng 5,1 điểm (0,45%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa phiên giao dịch ở mức 1.450,2 won đổi 1 USD, tăng 4,8 won.