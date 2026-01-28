Hàn Quốc và Malaysia ký MOU về hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Photo : YONHAP News

Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-sung ngày 4/2 đã có cuộc hội đàm với Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohd Khalid bin Ismail tại Seoul, ký kết "Biên bản ghi nhớ về hợp tác trị an nhằm đối phó với tội phạm xuyên quốc gia".Theo biên bản ghi nhớ, hai bên nhất trí chia sẻ thông tin nhanh chóng về tội phạm xuyên quốc gia, điển hình là các ổ nhóm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á; bắt giữ và áp giải tội phạm bỏ trốn về nước. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ hợp tác trong việc đóng băng và thu hồi lợi nhuận phi pháp.Quyền Giám đốc Yoo đã đề nghị phía Malaysia tham gia "Hội đồng phối hợp quốc tế" được Cảnh sát Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo thành lập để ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia. Đáp lại, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết sẽ xem xét phương án hợp tác đa dạng để có thể cùng Hàn Quốc chống lại các loại hình tội phạm mạng kiểu mới, trong đó có việc gia nhập Hội đồng nói trên.Một quan chức Cảnh sát Hàn Quốc cho biết việc ký kết biên bản ghi nhớ với Malaysia sẽ gia tăng áp lực mạnh mẽ lên các tổ chức tội phạm đang đe dọa tới sự an toàn của công dân Hàn Quốc, khẳng định Cơ quan Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác trị an với các nước thành viên thuộc Hiệp hội các các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời gian tới.