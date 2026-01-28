Đoàn thể thao Hàn Quốc được dự báo giành 3 huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2026

Photo : YONHAP News

Công ty phân tích dữ liệu thể thao Shoreview Sports Analytics (SSA) của Canada ngày 4/2 công bố dự báo về số lượng huy chương tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026. Trong đó, Hàn Quốc được dự báo sẽ giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 14 toàn đoàn.Tại kỳ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và đứng thứ 14 toàn đoàn. Còn tại kỳ Olympic mùa đông PyeongChang 2018, trong vai trò là nước chủ nhà, Hàn Quốc đã xếp thứ 7 toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích cao nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông của Hàn Quốc là tại kỳ Thế vận hội Vancouver 2010 với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 5.Theo dự báo của SSA, Hàn Quốc có khả năng cao giành được huy chương vàng ở các nội dung trượt ván lòng máng nữ của Choi Ga-on, trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.500m nữ của Kim Gil-li và nội dung tiếp sức 3.000m nữ môn trượt băng tốc độ vòng ngắn.Nếu đúng như dự báo Choi Ga-on giành được huy chương vàng, thì đây sẽ là tấm huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên của Hàn quốc ở bộ môn trượt ván tuyết.Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 7/2 (giờ địa phương) và kéo dài đến ngày 22/2 tới tại Ý.