Bộ trưởng Thể thao Hàn Quốc thăm Ý dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young sẽ thăm thành phố Milan, Ý từ ngày 4-8/2 với tư cách là đại diện Chính phủ tham dự Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Ông Choi sẽ trực tiếp cổ vũ đoàn thể thao Hàn Quốc, kiểm tra tình hình hỗ trợ tại địa phương, đồng thời có các hoạt động ngoại giao thể thao quốc tế.Trước tiên, trong ngày 5/2, Bộ trưởng sẽ tới thăm Làng vận động viên Thế vận hội mùa đông, gặp gỡ các vận động viên đang nỗ lực tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu, kiểm tra những vướng mắc trong công tác chuẩn bị, khích lệ họ thi đấu hết mình với phong độ tốt nhất. Tiếp đó, ông Choi sẽ thăm trung tâm hỗ trợ ăn uống cho vận động viên tại Milan, kiểm tra tình hình chuẩn bị bữa ăn.Bộ trưởng Choi cũng sẽ tham dự lễ khai trương "Korea House", không gian quảng bá về Hàn Quốc đặt tại Milan, để giao lưu với các ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và đại diện Ủy ban Olympic các nước.Trong hai ngày 6 và 7/2, ông Choi sẽ tới các địa điểm thi đấu để cổ vũ vận động viên, gặp gỡ đoàn phóng viên Hàn Quốc tại trung tâm báo chí chính của Thế vận hội. Cũng trong ngày 6/2, ông Choi sẽ tham dự buổi tiệc chiêu đãi dành cho Bộ trưởng Thể thao các nước do Bộ trưởng Thể thao và thanh thiếu niên Ý chủ trì. Sau đó, ông sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra ở sân vận động San Siro.Bộ trưởng Choi khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ hết mức cần thiết cho đến phút cuối cùng để các vận động viên Hàn Quốc có thể phát huy hết khả năng, đồng thời kết thúc kỳ Thế vận hội lần này một cách an toàn mà không gặp phải chấn thương nào.