Ngoại trưởng Hàn Quốc thảo luận về tiến trình hợp tác hạt nhân với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 4/2 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Washington, thảo luận về việc thực hiện các kết quả đạt được trong tài liệu tóm lược chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 14/11 năm ngoái, trong đó có các nội dung liên quan đến phương án tăng cường hợp tác hạt nhân song phương.Bộ trưởng hai nước tái khẳng định sự đồng thuận về việc cần sớm tạo ra những tiến triển cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Hàn Quốc, cũng như khả năng Hàn Quốc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hai bên cũng thống nhất sẽ nhanh chóng thúc đẩy các cuộc tham vấn thực chất ở cấp chuyên viên.Ngoại trưởng Cho bày tỏ kỳ vọng việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của Hàn Quốc sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hạt nhân chiến lược giữa Seoul và Washington, đồng thời đề nghị phía Mỹ quan tâm và phối hợp chặt chẽ. Đáp lại, Bộ trưởng Wright cho biết sẽ tích cực hợp tác để đạt được những kết quả cụ thể.Tuy nhiên, trong bối cảnh gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối ứng với Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng việc hợp tác Hàn-Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng có liên hệ mật thiết với tiến độ thực hiện các thỏa thuận song phương liên quan đến thuế quan và đầu tư vào Mỹ của Hàn Quốc.Ngoài ra, hai quan chức này cũng đánh giá cao việc hợp tác giữa các doanh nghiệp điện hạt nhân của hai nước đang diễn ra sôi động và nhất trí sẽ duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác hạt nhân dân sự, gồm việc cùng tiến vào thị trường các nước thứ ba.