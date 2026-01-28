Ông Kim Jae-youl trở thành người Hàn thứ hai đắc cử Ủy viên Ban chấp hành IOC

Photo : YONHAP News

Ông Kim Jae-youl, Chủ tịch Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) kiêm Ủy viên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) duy nhất của Hàn Quốc đã đắc cử trở thành Ủy viên Ban chấp hành IOC.Tại cuộc bầu cử diễn ra trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 145 của IOC tại Milan (Ý) ngày 4/2 (giờ địa phương), ông Kim đã nhận được 84 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 6 phiếu trắng trong tổng số 100 phiếu hợp lệ, chính thức trúng cử. Đây là lần thứ hai một người Hàn Quốc đảm nhận vai trò Ủy viên Ban chấp hành IOC, sau cố Phó Chủ tịch IOC Kim Un-yong.Ban chấp hành IOC là nơi quản lý các quy trình lựa chọn địa điểm đăng cai Olympic và quyết định các chính sách cũng như vấn đề trọng yếu, là cơ quan ra quyết định tối cao trên thực tế, bao gồm Chủ tịch IOC, 4 Phó Chủ tịch và 10 Ủy viên. Tầm ảnh hưởng của các Ủy viên Ban chấp hành lớn hơn rất nhiều so với các Ủy viên IOC thông thường (vốn có số lượng lên tới 115 người).Nhiệm kỳ của ông Kim là 4 năm và có thể tái đắc cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông Kim là con rể của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, bắt đầu bén duyên với giới thể thao thông qua bộ môn trượt băng. Ông từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc năm 2011 khi đang làm Giám đốc công ty công nghiệp Cheil, sau đó đảm nhận nhiều cương vị hành chính khác nhau trong làng thể thao quốc tế, như Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olmympic mùa đông PyeongChang 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban điều phối IOC Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Ủy viên Ban chấp hành ISU. Năm 2022, ông trở thành người đầu tiên không thuộc quốc gia châu Âu đắc cử chức Chủ tịch ISU.Ông Kim được đánh giá cao nhờ xúc tiến các chiến lược marketing và cải cách đột phá tại ISU, đẩy mạnh được tính công bằng nhờ cải thiện hệ thống phán quyết của trọng tài ở môn trượt băng tốc độ vòng ngắn. Dựa trên những thành tựu này, ông Kim đã được bầu làm Ủy viên IOC vào năm 2023. Với việc đắc cử vào Ban chấp hành IOC lần này, ông Kim đã khẳng định vị thế là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nền thể thao quốc tế.Mặt khác, cựu Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Kim Won-soo cũng được bầu làm Ủy viên Ủy ban đạo đức IOC nhiệm kỳ 4 năm.