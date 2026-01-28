Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất Mỹ quản lý chung khu DMZ

Photo : YONHAP News

Theo một nguồn thạo tin về quan hệ Hàn-Mỹ ngày 5/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gần đây đã đề xuất với phía Mỹ thảo luận về vấn đề thẩm quyền quản lý tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), đưa vấn đề này trở thành nghị sự tại các cơ chế tham vấn song phương như Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) và Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM).Cụ thể, Seoul đề xuất rằng đối với khu vực phía Nam DMZ, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tiếp tục quản lý phần phía Bắc của hàng rào thép gai phía Nam, còn phần phía Nam của hàng rào này sẽ do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quản lý. Được biết, Bộ trưởng Hàn Quốc Ahn Kyu-back gần đây đã gặp Tư lệnh Liên hợp quốc Xavier Brunson để trực tiếp giải thích về kế hoạch này.Trong thời gian qua, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành của Hàn Quốc đã xúc tiến lập "Luật về hỗ trợ sử dụng hòa bình Khu phi quân sự liên Triều", trong đó có nội dung Chính phủ Hàn Quốc sẽ quản lý quyền kiểm soát ra vào khu DMZ với mục đích phi quân sự, hòa bình. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ dự luật.Một quan chức Bộ Tư lệnh chỉ ra rằng nếu được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc, dự luật DMZ nói trên sẽ vi phạm toàn bộ Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1953), đồng nghĩa với tuyên bố rằng Chính phủ Hàn Quốc không thuộc đối tượng áp dụng của hiệp định. Quan chức này tái nhấn mạnh quyền quản lý DMZ hoàn toàn thuộc về Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Ngoài ra, nếu đề xuất trên được chấp thuận thì dự kiến việc tái mở cửa "Con đường Hòa bình DMZ" mà Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young đang chủ đạo xúc tiến có thể sẽ thành công ở một số đoạn. "Con đường Hòa bình DMZ" từng được mở cửa vào tháng 4/2019, trong số 11 đoạn, có ba đoạn nằm trong khu DMZ đã bị đóng cửa với lý do an ninh vào tháng 4/2024.Trước đó, Bộ trưởng Chung khi tới thăm một đoạn thuộc huyện Goseong (tỉnh Gangwon) đã phát biểu sẽ nỗ lực để mở lại các đoạn đường hòa bình bên trong DMZ, một phần trong những nỗ lực chủ động khôi phục niềm tin liên Triều của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã đưa ra lập trường phản đối, cho rằng ba đoạn đường bên trong DMZ đang bị hạn chế ra vào vì lý do an ninh, thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư lệnh.Được biết, phía Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vẫn chưa có phản hồi rõ ràng về đề xuất quản lý chung DMZ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.