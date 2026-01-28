Hàn Quốc tổ chức hội nghị phòng chống tội phạm lừa đảo lần thứ hai

Photo : YONHAP News / Gyeonggi Bukbu Provincial Police

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết cuộc họp lần thứ hai của Hội nghị tác chiến phối hợp toàn cầu (Global Operation Meeting) trong khuôn khổ chiến dịch tác chiến chung "Breaking Chains" (tạm dịch là "Chặt đứt xiềng xích") nhằm tăng cường ứng phó với các loại tội phạm lừa đảo đã được tổ chức tại Seoul trong vòng hai ngày 5-6/2.Cuộc họp do Hàn Quốc chủ trì có sự tham gia của 5 tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cùng đại diện của 22 quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia.Trọng tâm thảo luận sẽ xoay quanh các biện pháp ngăn chặn hiện tượng "hiệu ứng bong bóng", tức các tổ chức tội phạm né tránh truy quét bằng cách chuyển căn cứ sang các quốc gia lân cận hoặc tái cơ cấu lực lượng để tiếp tục hoạt động phạm pháp. Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến đề xuất các mô hình hợp tác quốc tế cụ thể và phương thức quản lý biên giới nhằm phát hiện và ngăn chặn các tổ chức tội phạm trước khi các tổ chức này kịp di chuyển sang nước khác.Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với Interpol cùng lực lượng cảnh sát Việt Nam và Campuchia để chia sẻ thông tin về đường đi của các đối tượng bỏ trốn, kết nối công tác quản lý xuất nhập cảnh với hoạt động trấn áp tội phạm tại địa phương, qua đó triển khai các chiến dịch chung tại nhiều khu vực biên giới trọng điểm ở Đông Nam Á.Trong số các quốc gia tham dự lần này, có 13 nước đã chia sẻ 80 manh mối quan trọng liên quan đến 45 vụ lừa đảo nhằm phối hợp truy quét và giải cứu nạn nhân.Trước đó, tại cuộc họp đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, các bên đã trao đổi 75 manh mối điều tra liên quan đến 126 vụ lừa đảo. Nhờ đó, cảnh sát Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó có việc bắt giữ kẻ cầm đầu người Trung Quốc của tổ chức tội phạm liên quan đến vụ tra tấn và sát hại một sinh viên Hàn Quốc hồi tháng 1 vừa qua tại Thái Lan.