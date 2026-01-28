Tỷ lệ sinh nhóm phụ nữ cuối độ tuổi 30 tại Hàn Quốc tăng liên tiếp 11 tháng

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 5/2 công bố tỷ lệ sinh của phụ nữ từ 35-39 tuổi (được tính theo số trẻ sinh ra trên 1.000 phụ nữ nhóm tuổi này) đã tăng liên tiếp trong 11 tháng năm ngoái so với cùng kỳ năm trước đó.Tỷ lệ sinh của nhóm tuổi này bắt đầu tăng từ tháng 1/2025 với mức tăng 8,7 trẻ so với cùng kỳ và duy trì xu hướng đi lên đến tháng 11 cùng năm, thời điểm có số liệu mới nhất. Từ tháng 1 đến tháng 11, tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ từ 35-39 tuổi tăng từ 46,6 năm 2024 lên 51,7 trẻ vào năm ngoái, chính thức vượt mốc 50 trẻ.Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh ở nhóm phụ nữ độ tuổi 40 cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với 11 tháng liên tiếp duy trì đà tăng hoặc đi ngang, không có tháng nào sụt giảm. Ước tính trung bình lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ sinh của nhóm này đạt 4,4 trẻ, cao hơn mức 4,1 trẻ của cùng kỳ năm trước.Ngược lại, tỷ lệ sinh của nhóm phụ nữ từ 30-34 tuổi đang chững lại. Dù duy trì đà tăng ổn định trong nửa đầu năm 2025 nhưng đến tháng 10 và 11 đã giảm liên tiếp so với cùng kỳ năm trước đó. Tính chung 11 tháng năm ngoái, tỷ lệ sinh trung bình vẫn đạt 73,3 trẻ, cao hơn mức 71 trẻ của năm trước đó. Tuy nhiên xu hướng tăng này đã suy yếu rõ rệt khi ba tháng cuối năm ghi nhận sụt giảm về tỷ lệ sinh.Ở nhóm tuổi 20, tỷ lệ sinh ở nhóm phụ nữ từ 25-29 tuổi tăng nhẹ trong tháng 9 và tháng 10 nhưng lại giảm trở lại vào tháng 11. Nhóm phụ nữ dưới 24 tuổi nhìn chung giảm nhẹ hoặc duy trì mức ổn định.Cơ quan Dữ liệu Quốc gia nhận định ảnh hưởng từ việc độ tuổi kết hôn ngày càng muộn đang khiến độ tuổi sinh con chủ yếu cũng dịch chuyển lên các nhóm tuổi lớn hơn ngay trong nhóm tuổi 30. Khi kết hôn muộn, thời điểm sinh con đầu lòng cũng lùi về sau, thường rơi vào giữa hoặc cuối độ tuổi 30.Tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ Hàn Quốc đã tăng từ 30 tuổi năm 2015 lên 31,6 tuổi vào năm 2024, tăng 1,6 tuổi chỉ trong vòng 9 năm.