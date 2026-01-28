Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo chỉ nên mua nhà với mục đích cư trú thực

Photo : YONHAP News

Trong ngày 5/2, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục đưa ra thông điệp cảnh báo với giới đầu cơ bất động sản trong bối cảnh thời hạn tạm hoãn đánh thuế chuyển nhượng trừng phạt với người sở hữu nhiều nhà sắp sửa kết thúc vào ngày 9/5 tới.Trên mạng xã hội cùng ngày, ông Lee chia sẻ một bài báo nhận xét rằng sau khi Tổng thống tuyên bố sẽ chấm dứt chính sách hoãn thuế đã xuất hiện các căn hộ rao bán gấp, thị trường bất động sản Seoul đang rơi vào thế trận người sở hữu nhiều nhà bắt đầu bán các căn hộ phụ để dồn tiền đổi sang một căn hộ chất lượng cao hơn nhằm né mức thuế nặng.Ông Lee nhấn mạnh việc đổi sang sở hữu một căn nhà chất lượng cao tại các khu vực đắc địa sẽ chỉ mang lại lợi ích nếu phục vụ mục đích cư trú thực.Trước đó, Tổng thống Lee từng đề cập tới việc cần thiết thảo luận về Luật đặc biệt về khấu trừ thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản với trường hợp sở hữu dài hạn. Ngày 23/1 vừa qua, Tổng thống đã phát biểu rằng người sở hữu nhiều nhà hay chỉ sở hữu một căn nhà đi chăng nữa nhưng nếu không phải để ở mà để đầu tư hay đầu cơ thì việc miễn giảm thuế cho họ với lý do sở hữu trong thời gian dài là không hợp lý. Cơ chế khấu trừ này đang vô tình ngăn cản nguồn cung nhà ở và kích động đầu cơ.