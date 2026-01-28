Đoàn công tác Hà Nội thăm Seoul nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 5/2 cho biết đã chia sẻ kinh nghiệm và chính sách quản lý đô thị với Đoàn công tác thành phố Hà Nội vào một ngày trước trong chuyến thăm Seoul của đoàn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa Seoul và Hà Nội.Đoàn công tác thành phố Hà Nội do ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội dẫn đầu, cùng sự tham gia của lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.Trong ngày đầu tiên, đoàn đã tham quan Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP), một biểu tượng kiến trúc đô thị của Seoul, sau đó tới Bảo tàng Cheonggyecheon để tìm hiểu về tính công cộng và hiệu quả của các dự án tái sinh đô thị. Sang ngày thứ hai, sau buổi làm việc với Phó Thị trưởng phụ trách hành chính thành phố Seoul Kim Sung-bo, đoàn tiếp tục thăm công trình hệ thống chứa và thoát nước mưa Shinwol dạng đường hầm đầu tiên tại Hàn Quốc để tìm hiểu hệ thống phòng chống và ứng phó mưa lớn của Seoul.Thành phố Seoul đánh giá chuyến thăm của Đoàn công tác thành phố Hà Nội lần này đã khẳng định một điều rằng cả hai thành phố đều đang đối mặt với nhiệm vụ chung là xem xét sự chuyển đổi chất lượng không gian đô thị, sau khi đã vượt qua giai đoạn mở rộng và phát triển không gian đô thị ra vùng ven. Seoul khẳng định sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị với thành phố Hà Nội, đồng thời tăng cường các chương trình trao đổi và cơ chế hợp tác nhằm cùng giải quyết các vấn đề đô thị.Thủ đô Hà Nội và thành phố Seoul chính thức thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị từ năm 1996. Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon tháng 12 năm ngoái cũng đã tới thăm Hà Nội và tổ chức diễn đàn chia sẻ chính sách.Sau khi kết thúc chuyến thăm, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn chia sẻ thông qua chuyến trải nghiệm trực tiếp các chính sách và hoạt động thực tiễn của một siêu đô thị mang tầm cạnh tranh quốc tế như Seoul, những kinh nghiệm mà Seoul tích lũy trong quá trình giải quyết các vấn đề đô thị trọng yếu sẽ là nguồn tham khảo rất hữu ích cho quy hoạch tổng thể phát triển thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.