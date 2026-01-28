Quan chức thương mại Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm giải pháp với Mỹ về vấn đề thuế quan

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 5/2 đã trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác 6 ngày tại Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng trở lại thuế đối ứng lên 25% với Hàn Quốc.Phát biểu trước báo chí, Chánh Văn phòng Yeo cho biết ngay cả khi việc tăng thuế được công bố trên công báo liên bang của Mỹ, điều quan trọng hiện nay là việc tăng thuế sẽ có hiệu lực ngay lập tức hay sẽ có thời gian trì hoãn từ một đến hai tháng.Trong chuyến thăm này, Ông Yeo đã có cuộc gặp với Phó Đại diện thương mại Mỹ cũng như các nghị sĩ Quốc hội và giới doanh nghiệp, cho biết đã nêu rõ thiện chí của Hàn Quốc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trước đây với Mỹ và hiện đang đạt được những tiến triển cụ thể. Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh các vấn đề lập pháp cần được xử lý song song và cần phải quản lý cẩn trọng nhiều vấn đề nhạy cảm. Chánh Văn phòng Yeo cũng đề cập đến việc tại Quốc hội Mỹ đang thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cả chủ đề về các quy chế kỹ thuật số của phía Hàn Quốc, cho thấy sức ép thương mại từ phía Mỹ đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực.Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan cũng đã có hai ngày liên tiếp làm việc với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, song hai bên vẫn chưa tìm được bước đột phá cho thỏa thuận song phương. Trong khi đó, Washington đang tiến hành các thủ tục hành chính để chính thức hóa danh mục và thời điểm áp dụng thuế quan đối với Seoul thông qua việc đăng công báo liên bang. Chính phủ Hàn Quốc hiện tập trung chứng minh quyết tâm thực hiện các thỏa thuận thuế quan song phương.Trong một tin liên quan, Nhật Bản đã sớm khởi động cơ chế tham vấn đầu tư với Mỹ và hiện đang chuẩn bị công bố dự án hợp tác song phương đầu tiên. Việc Tokyo đi trước trong hợp tác đầu tư với Washington cũng đang tạo thêm áp lực cho Seoul. Hàn Quốc hiện vẫn chưa kích hoạt được cơ chế tham vấn đầu tư với Mỹ, đồng thời cũng chưa đạt được tiến triển rõ rệt trong các nội dung như dỡ bỏ rào cản phi thuế quan đã được nêu trong tài liệu tóm lược chung về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 14/11 năm ngoái.