Hàn Quốc đứng thứ 5 thế giới về mối quan tâm đến chính trị và Chính phủ

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 4/2 (giờ địa phương) đã công bố kết quả khảo sát được tiến hành từ tháng 3-10/2025 tại 107 quốc gia, với khoảng 1.000 người trưởng thành mỗi nước tham gia.Theo đó, trước câu hỏi chung về vấn đề quan trọng nhất mà đất nước hiện đang đối mặt là gì, chỉ có 8 trong số 107 quốc gia xếp "chính trị và Chính phủ" là mối quan tâm hàng đầu. Đài Loan đứng đầu với 50% người được hỏi cho rằng chính trị là vấn đề lớn nhất, trong bối cảnh nước này liên tục chịu áp lực quân sự và ngoại giao từ Trung Quốc. Tiếp theo là Slovenia (34%), Tây Ban Nha và Mỹ (mỗi nước 33%), và Hàn Quốc (31%).Gallup nhận định các vấn đề liên quan đến chính trị và quản lý đất nước là một trong những chủ đề được nhắc đến thường xuyên trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập cao. Khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng ổn định và xã hội ngày càng phát triển, kỳ vọng của người dân đối với tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý đất nước cũng tăng lên. Tuy nhiên, cơ quan này cũng chỉ ra rằng ở những xã hội có mức độ tin tưởng thấp đối với Chính phủ, tư pháp, bầu cử, quân đội hay hệ thống tài chính thì người dân càng có xu hướng coi chính trị là vấn đề nghiêm trọng nhất của đất nước.Trong cuộc khảo sát nói trên, người dân toàn cầu đánh giá kinh tế là vấn đề lớn nhất. Xét theo giá trị trung vị trong 107 quốc gia, 23% người được hỏi cho rằng kinh tế là thách thức quan trọng nhất, tiếp theo là việc làm và tuyển dụng (10%), chính trị và Chính phủ (8%), an ninh, an toàn (7%), vấn đề lương thực, nhà ở cũng như vấn đề xã hội (đều 3%), môi trường và biến đổi khí hậu (3%), y tế hay giáo dục (đều 2%).Các vấn đề kinh tế được nhắc đến nhiều nhất tại 71 quốc gia. Đây là kết quả phản ánh tổng hợp từ nhiều yếu tố như chi phí sinh hoạt tăng cao, lạm phát và tiền lương, qua đó cho thấy lo ngại về khó khăn kinh tế và việc mua sắm các nhu yếu phẩm của người dân tại các quốc gia thu nhập thấp nhiều hơn so với người dân ở các nước có thu nhập cao. Về vấn đề việc làm, tình trạng thất nghiệp, chất lượng công việc và điều kiện lao động là mối quan tâm chung và cũng là bất mãn lớn của đa số người dân.