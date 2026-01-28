Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung tăng lên 63%

Photo : YONHAP News

4 cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc gồm Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research ngày 5/2 công bố kết quả khảo sát thực hiện từ ngày 2-4/2 đối với 1.003 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân đánh giá tích cực việc điều hành đất nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đạt 63%, tăng 4% so với cuộc khảo sát hai tuần trước đó. Đây cũng là mức ủng hộ cao nhất trong vòng 6 tháng kể từ tuần đầu tháng 8 năm ngoái (65%). Mặt khác, tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở mức 30%, giảm 1% so với lần khảo sát trước.Xét theo độ tuổi, tất cả các nhóm tuổi trừ nhóm từ 20 tuổi trở xuống đều có tỷ lệ đánh giá tích cực vượt mức 50%. Riêng nhóm dưới 20 tuổi ghi nhận 44% đánh giá tích cực và 37% đánh giá tiêu cực.Theo khuynh hướng chính trị, tỷ lệ ủng hộ của những người theo khuynh hướng tiến bộ và trung lập lần lượt đạt 91% và 69%, trong khi 59% người có khuynh hướng bảo thủ đánh giá tiêu cực.Mặt khác, trong khảo sát lần này, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 41%, đảng Sức mạnh quốc dân đạt 22%. Tỷ lệ ủng hộ hai đảng đều có sự tăng nhẹ lần lượt là 1% và 2% so với lần khảo sát trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc và đảng Cải cách mới cùng đạt 3%, đảng Tiến bộ đạt 1%.Liên quan đến tính chất của cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6 sắp tới, 52% người được hỏi cho rằng cần ủng hộ phe đảng cầm quyền để duy trì ổn định, cao hơn mức 36% với ý kiến muốn tăng cường vai trò giám sát của phe đảng đối lập. So với lần khảo sát trước, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền tăng 5%, còn tỷ lệ này của phe đảng đối lập giảm 4%.Cuộc khảo sát trên được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn qua điện thoại, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1% và tỷ lệ phản hồi 15,9%. Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc.