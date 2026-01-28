Mỹ tuyên bố thành lập khối thương mại khoáng sản thiết yếu

Photo : YONHAP News / Ministry of Foreign Affairs

Vào ngày 4/2 (giờ địa phương), Mỹ đã chính thức tuyên bố về việc thành lập khối thương mại nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu trong các ngành công nghiệp quốc phòng và công nghiệp tiên tiến, đồng thời đề nghị Hàn Quốc tham gia.Động thái này của Washington được phân tích là một trong những chiến lược nhằm không để Bắc Kinh nắm quyền chủ đạo về các loại khoáng sản trọng tâm đối với kinh tế và an ninh quốc gia, ổn định chuỗi cung ứng tập trung vào các đồng minh, đối tác, giảm mức độ phụ thuộc mang tính cấu trúc vào Trung Quốc.Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng khoáng sản chiến lược được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington vào cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance đã tuyên bố về việc thành lập khối thương mại khoáng sản thiết yếu. Tham dự cuộc họp trên có Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cùng Ngoại trưởng các nước như Australia, Ấn độ, Nhật Bản.Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thị trường quốc tế liên quan đến khoáng sản đang hoạt động không hiệu quả, chuỗi cung ứng vẫn còn yếu kém và bị tập trung cực độ. Ông Vance kêu gọi các nước hãy cùng nỗ lực để giá khoáng sản trở nên dễ dự đoán hơn và giảm bớt sự biến động. Phó Tổng thống nhấn mạnh mục đích của "khối thương mại khoáng sản thiết yếu" đó là đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.Ông Vance giải thích đây sẽ là một khu vực thương mại ưu đãi với các loại khoáng sản trọng tâm, được bảo vệ khỏi những hỗn loạn bên ngoài nhờ thiết lập mức giá sàn hiệu quả. Mỹ sẽ thiết lập mức giá cơ sở với các loại khoáng sản theo từng giai đoạn sản xuất để phản ánh giá trị thị trường một cách công bằng trong thế giới thực.Mặt khác, trong một buổi họp báo riêng tổ chức sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có 55 quốc gia đối tác muốn thiết lập quan hệ hợp tác và nhiều nước trong số đó đã ký kết thỏa thuận tham gia khối thương mại khoáng sản thiết yếu, còn gọi là "Sáng kiến Forge".Ông Rubio đồng thời cảm ơn Hàn Quốc đã đóng vai trò dẫn dắt trong sáng kiến Đối tác an ninh khoáng sản (MSP). Sáng kiến này có sự tham gia của 16 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Anh và Ủy ban châu Âu (EC). Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã đóng vai trò Chủ tịch MSP.