Cảnh sát Hàn Quốc lập phương án đảm bảo an toàn cho buổi biểu diễn của BTS tại Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

Cảnh sát Hàn Quốc đang dốc toàn lực bảo đảm an toàn và phòng chống tội phạm trước thềm buổi biểu diễn miễn phí của Nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), dự kiến diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), Seoul vào ngày 21/3 tới.Theo nội dung đưa tin của hãng tin Yonhap ngày 5/2, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Park Jeong-bo gần đây đã chỉ thị cấp dưới ưu tiên tìm kiếm phương án đảm bảo an toàn cho những người tham gia sự kiện, ngăn chặn nạn vé chợ đen.Sở Cảnh sát Seoul đã lập ra một Nhóm chuyên trách đảm bảo an toàn cho buổi biểu diễn của BTS, lập phương án quản lý an toàn trong toàn bộ quá trình buổi biểu diễn từ phòng tránh tội phạm cho tới duy trì trật tự.Cảnh sát cũng đang xem xét phương án áp dụng tội danh cản trở nghiệp vụ với hành vi bán vé lậu. Tuy nhiên, xét thấy việc truy tố và xử phạt sẽ mất nhiều thời gian, làm giảm hiệu quả cũng như có thể ảnh hưởng tới uy tín quốc tế của Hàn Quốc, Cảnh sát đang lập phương án để ngăn chặn vấn nạn vé lậu ngay từ đầu.Cảnh sát đang cảnh giác trước khả năng giới buôn vé lậu sử dụng các chương trình tự động (macro) để săn vé miễn phí trên nền tảng fan hâm mộ toàn cầu Weverse. Đồng thời, cơ quan này cũng đang thảo luận chặt chẽ với công ty quản lý Hybe để đối phó với các hành vi tuồn vé tinh vi như nới lỏng vòng tay vào cổng để bán lại cho người khác với giá cao.Trong ngày 5/2, Cảnh sát đã trực tiếp tới trụ sở của Hybe để thảo luận phương án phòng tránh sự cố an toàn. Phía công ty ước tính có khoảng 150.000 đến 200.000 người sẽ đổ về khu vực Gwanghwamun, nên Cảnh sát đang xây dựng phương án chuẩn bị với giả định con số thực tế có thể còn cao hơn thế. Phương án để các thành viên BTS trực tiếp lên tiếng kêu gọi cộng đồng người hâm mộ Army tích cực phối hợp duy trì trật tự tại địa điểm biểu diễn cũng đang được xem xét.Sở cảnh sát Seoul đang nỗ lực huy động nhân lực thông thạo ngoại ngữ, xét tới khả năng người hâm mộ mang nhiều quốc tịch khác nhau sẽ đổ về quảng trường Gwanghwamun. Dự kiến phương án quản lý an toàn cụ thể cho buổi biểu diễn của BTS sẽ được hoàn tất thiết lập muộn nhất là vào trung tuần tháng này.