Ý chuẩn bị mở màn Thế vận hội mùa đông sau hai thập kỷ chờ đợi

Photo : YONHAP News

Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 sẽ chính thức bắt đầu hành trình 17 ngày tranh tài bằng lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 6/2 (giờ địa phương), tức 4 giờ sáng ngày 7/2 (giờ Hàn Quốc), tại sân vận động Olympic San Siro, thành phố Milan, Ý. Đây là lần thứ tư Ý đăng cai một kỳ Thế vận hội, tính cả mùa đông và mùa hè, 20 năm sau lần cuối cùng là Thế vận hội mùa đông Torino 2006.Điểm nhấn của kỳ Thế vận hội năm nay là "tính bền vững". Nhằm tối giản việc xây dựng các công trình mới, các nội dung thi đấu sẽ được tổ chức phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Ý.Trong đó, thành phố Milan, thủ đô kinh tế và kinh đô ngành công nghiệp thời trang của Ý, sẽ là sân khấu chính cho các môn trên băng, khúc côn cầu trên băng, còn thành phố Cortina d'Ampezzo sẽ là nơi diễn ra các môn trượt tuyết đổ đèo, hai môn phối hợp, bi đá trên băng và nhóm các môn xe trượt tuyết. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tên chính thức của một kỳ Olympic bao gồm hai địa danh.Hai thành phố này nằm cách nhau tới 400 km. Dù địa điểm bị phân tán, Ban tổ chức vẫn nỗ lực tạo ra bầu không khí kết nối thông qua lễ khai mạc mang thông điệp "Riêng biệt nhưng hòa quyện". Lễ khai mạc do đạo diễn lừng danh người Ý Marco Balich tổng dàn dựng, diễn ra với chủ đề "Armonia", nghĩa là "Sự hài hòa". Buổi lễ quy tụ hơn 1.200 diễn viên cùng màn trình diễn của các nghệ sĩ lừng danh trên thế giới. Đài đuốc được lắp đặt tại cả hai thành phố chính để cùng thắp lên "ngọn lửa hòa hợp".Thế vận hội lần này quy tụ khoảng 2.900 vận động viên đến từ 92 quốc gia, tranh tài 116 huy chương vàng. Đoàn thể thao Hàn Quốc với 130 thành viên (bao gồm 71 vận động viên) đặt mục tiêu giành ít nhất 3 huy chương vàng và lọt vào top 10 bảng xếp hạng toàn đoàn.