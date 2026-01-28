Giới khảo cổ Hàn Quốc lần đầu phát hiện một nhạc cụ từ triều đại Baekje

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Buyeo của Hàn Quốc ngày 5/2 công bố phát hiện được một chiếc sáo ngang của triều đại Baekje (năm 18 trước công nguyên đến năm 660 sau công nguyên) trong quá trình khai quật khảo cổ ở di tích xã Gwanbuk, huyện Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong). Di tích này được phỏng đoán là nền móng của vương triều Baekje thời kỳ Sabi (Tứ Tỉ) (538-660), giai đoạn hưng thịnh cuối cùng của triều đại này. (Sibi là tên kinh đô cuối cùng của triều đại Baekje).Chiếc sáo làm bằng tre này có chiều dài khoảng 22,4 cm, được tìm thấy gần khu vực móng của "triều đường", nơi nhà vua bàn thảo việc triều chính hay tổ chức sự kiện quốc gia.Viện nghiên cứu nhấn mạnh đây là lần đầu tiên phát hiện được một nhạc cụ hơi trong toàn bộ lịch sử thời kỳ Samguk (Tam Quốc). Phát hiện lần này sẽ là một tài liệu quan trọng để nghiên cứu về nhạc cụ và âm nhạc cung đình vương quốc Baekje xưa.Cũng trong đợt khai quật lần này, các nhà nghiên cứu đã thu thập được 329 thẻ tre, hé lộ về hệ thống cai trị và cách thức điều hành quốc gia triều đại Baekje. Trên các thẻ tre này có ghi về nhân sự, các chức quan, tài liệu quản lý ngân khố quốc gia như cấp phát lương thực theo tháng.Viện nghiên cứu cho biết đây là số lượng thẻ tre nhiều nhất dược tìm thấy tại một di tích trong nước, được xác định là những tư liệu sớm nhất thời kỳ Sabi.