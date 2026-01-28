Thành phố Seoul công bố đối sách tổng hợp Tết Nguyên đán 2026

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 5/2 công bố "Đối sách tổng hợp Tết Nguyên đán 2026" sẽ triển khai từ ngày 13-19/2 tới. Trong hai ngày 17-18/2, tức mồng 1 và mồng 2 Tết, thời điểm lượng người về quê và trở lại thành phố tập trung đông nhất, giờ hoạt động của các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt nội đô Seoul sẽ được điều chỉnh muộn hơn so với thông thường.Cụ thể, trong số các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến số 8, các đoạn thuộc quản lý của công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), tuyến số 9, tuyến Ui-Sinseol và Sillim sẽ được tăng cường tổng cộng 128 chuyến trong hai ngày này, đảm bảo chuyến tàu cuối cùng cập ga cuối vào lúc 1 giờ sáng hôm sau.Thời gian chuyến xe buýt cuối cùng hướng về trạm cuối sẽ được điều chỉnh để xe đi qua 5 ga tàu hỏa lớn và ba bến xe khách lớn vào thời điểm 1 giờ sáng. Các tuyến xe khách đường dài từ Seoul cũng được tăng cường thêm 20% công suất, đạt 702 chuyến mỗi ngày.Trong các ngày 13, 14 và 18/2, cơ quan chức năng sẽ xử phạt nghiêm hành vi đỗ, dừng xe trái phép tại 6 nút giao thông trọng điểm như ga Seoul, bến xe khách cao tốc Seoul, sân bay Gimpo; tập trung giám sát các hành vi trái phép của taxi như từ chối chở khách.72 cơ sở cấp cứu sẽ duy trì hoạt động 24/24 giờ xuyên Tết, cùng trung bình hơn 2.600 phòng khám, hiệu thuốc mở cửa hàng ngày phục vụ người dân. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, 2.500 cơ sở kinh doanh nông thủy sản sẽ bị kiểm tra nguồn gốc xuất xứ trước ngày 10/2. Công tác rà soát an toàn cháy nổ tại các khu chợ đầu mối truyền thống và viện dưỡng lão cũng sẽ hoàn tất trước kỳ nghỉ.Thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ về an sinh xã hội, với 58.000 suất ăn miễn phí cho người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ gia đình đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản và người đang sống tại các cơ sở bảo trợ cũng sẽ nhận được tiền thăm hỏi.