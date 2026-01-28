Bắc Triều Tiên có thể khai mạc Đại hội đảng vào trung tuần tháng 2

Trang tin NK News chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương) đưa tin chính quyền miền Bắc có dấu hiệu đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng tại khu vực Hội quán văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng.Hình ảnh vệ tinh chụp một ngày trước của hãng vệ tinh Planet Labs (Mỹ) ghi lại được các dải biểu ngữ màu đỏ ở khu vực tường trước và sau của Hội quán trên. Đây là nơi từng diễn ra các kỳ Đại hội đảng năm 2016 và 2021. Tại các kỳ đại hội trước, những lá cờ đỏ biểu tượng của đảng Lao động cũng đã được treo rầm rộ tại địa điểm này.Truyền thông Nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn chưa công bố lịch trình Đại hội đảng, tuy nhiên trang tin Mỹ nhận định Đại hội đảng có thể sẽ khai mạc vào tuần tới, xét tới thông lệ năm 2021, khi các biểu ngữ xuất hiện khoảng 5 ngày trước đại hội.Đáng chú ý, hình ảnh vệ tinh cũng ghi lại được dấu hiệu miền Bắc bắt đầu huấn luyện bay đội hình chuẩn bị cho lễ duyệt binh tại sân bay Sunchon, tỉnh Nam Pyongan từ giữa tháng 1. Tại quảng trường Kim Nhật Thành và các rạp hát lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng, hàng nghìn người được huy động để chuẩn bị cho màn diễu hành. Còn tại Sân vận động 1/5 cũng xuất hiện một lá cờ đảng Lao động cỡ lớn.Tuy nhiên, NK News lưu ý rằng Bắc Triều Tiên chưa có dấu hiệu lắp đặt các thiết bị chuẩn bị cho màn pháo hoa hay lều dành cho dàn nhạc giao hưởng, những thứ hay xuất hiện trước lễ duyệt binh.Căn cứ vào quy mô quân số và xe tải vận chuyển tập kết tại sân bay Mirim ở phía Đông Bình Nhưỡng, nơi mà miền Bắc thường sử dụng để diễn tập duyệt binh, hãng tin này nhận định có khả năng Bắc Triều Tiên thu hẹp quy mô lễ duyệt binh lần này so với đợt kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động tháng 11 năm ngoái.