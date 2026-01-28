Phe cầm quyền Hàn Quốc thảo luận phương án cho phép siêu thị lớn cung cấp dịch vụ giao hàng sáng sớm

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/2 đã tiến hành thảo luận về việc sửa đổi Luật phát triển ngành phân phối theo hướng cho phép các siêu thị lớn cũng có thể cung cấp dịch vụ "giao hàng sáng sớm". Luật hiện hành hạn chế thời gian mở cửa của các siêu thị lớn từ 0 giờ sáng tới 10 giờ sáng, và phải ấn định hai ngày nghỉ mỗi tháng.Luật phát triển ngành công nghiệp phân phối đã có hiệu lực 14 năm, được lập ra nhằm mục đích bảo vệ hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối truyền thống, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.Trong thời gian qua, cả trong và ngoài ngành phân phối có ý kiến chỉ ra rằng luật không những không phát huy được mục đích ban đầu mà còn không phản ánh được sự thay đổi nhanh chóng của ngành, gây ra sự biến dạng cho thị trường phân phối. Trong khi các siêu thị lớn bị "trói chân", các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ không hề khởi sắc, chỉ có các doanh nghiệp thương mại điện tử như Coupang, vốn nằm trong "điểm mù" của luật, được hưởng lợi và đạt được sự tăng trưởng thần tốc.Tuy nhiên, một số ý kiến lại lo ngại rằng nếu sửa đổi luật thì các khu chợ và tiểu thương sẽ có thể phải hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong khi đó, một số ý kiến trong giới lao động thuộc tầng lớp ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành lại đang cho rằng phải cấm cả dịch vụ giao hàng sáng sớm của Coupang.