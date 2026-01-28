Quốc hội Mỹ gửi thông báo triệu tập đến lãnh đạo công ty Coupang

Photo : KBS News

Quốc hội Mỹ ngày 5/2 (giờ địa phương) đã gửi giấy triệu tập Quyền Giám đốc điều hành Coupang tại Hàn Quốc Harold Rogers đến điều trần trước Quốc hội. Trụ sở chính của công ty Coupang tại Mỹ cho biết sẽ hoàn toàn hợp tác. Cụ thể, Quốc hội Mỹ yêu cầu ông Rogers tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ vào ngày 23/2 tới để làm rõ các biện pháp mà Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra đối với công ty.Giấy triệu tập cũng chứa nội dung yêu cầu Coupang nộp toàn bộ hồ sơ liên lạc với Phủ Tổng thống, Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc. Công ty có thể bị truy tố vì tội xúc phạm Quốc hội trong trường hợp không đến trình diện.Quốc hội Mỹ đã đưa ra lý do là vì các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc (FTC) đang tăng cường các quy định phân biệt đối xử nhắm vào các công ty công nghệ Mỹ, thậm chí đe dọa xử lý hình sự đối với công dân Mỹ.Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã trích dẫn tuyên bố của Coupang rằng mặc dù phía công ty đã thu hồi một lượng thông tin hạn chế và không nhạy cảm được lưu trữ tạm thời của khoảng 3.000 khách hàng, nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn triển khai tới 11 cơ quan với tổng cộng 400 điều tra viên, tiến hành 150 cuộc họp trực tiếp, 200 cuộc phỏng vấn và yêu cầu nộp hơn 1.100 tài liệu. Cơ quan này nhấn mạnh mặc dù công ty Coupang đã phối hợp với Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc để nhanh chóng thu hồi dữ liệu và đã đạt thỏa thuận bồi thường với người dùng, song Chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục yêu cầu các biện pháp trừng phạt.Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng đưa ra vấn đề về dự luật liên quan đến việc hạn chế nền tảng trực tuyến mà Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy. Trong giấy triệu tập, Ủy ban này viện dẫn Luật thị trường kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng dự thảo luật của Hàn Quốc đang tạo ra cấu trúc áp đặt nghĩa vụ và mức phạt quá mức đối với doanh nghiệp Mỹ, trong khi lại miễn trừ gần như hoàn toàn cho các công ty trong nước và đối thủ Trung Quốc.Về việc này, người phát ngôn của trụ sở chính Coupang tại Mỹ khẳng định công ty sẽ hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và sẽ nghiêm túc thực hiện việc nộp tài liệu và tiến hành điều trần theo yêu cầu triệu tập.