Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trong buổi gặp gỡ với báo giới Hàn Quốc ngày 5/2 (giờ địa phương) cho biết Chính phủ Hàn Quốc không cố ý trì hoãn việc thông qua dự luật đầu tư chiến lược vào Mỹ, yếu tố được cho là nguyên nhân khiến Mỹ cân nhắc tăng lại thuế quan đối với Hàn Quốc.Điều này đã được giải thích trong cuộc hội đàm giữa quan chức trên với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio vào ngày 3/2 vừa qua. Ông Cho dẫn lời Ngoại trưởng Rubio rằng quan hệ Hàn-Mỹ chưa đến mức tồi tệ, nhưng trong nội bộ phía Mỹ đang tồn tại tâm lý không tích cực đối với Hàn Quốc liên quan đến việc thực hiện các cam kết thương mại song phương.Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao, cùng nỗ lực quản lý tốt tình hình để đảm bảo việc trì hoãn thực hiện các thỏa thuận thương mại không gây tác động tiêu cực đến toàn bộ quan hệ song phương.Bộ trưởng Cho khẳng định đã truyền đạt rõ với Washington về việc Chính phủ Hàn Quốc hoàn toàn có ý chí thực hiện các thỏa thuận song phương, việc chậm xử lý dự luật không hề mang tính cố ý. Ông cũng đã chia sẻ nỗ lực hiện tại của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nhanh chóng thực thi các thỏa thuận thương mại giữa hai nước, cũng như cập nhật tình hình trong nước.Trong buổi gặp với Ngoại trưởng Mỹ, quan chức Hàn Quốc còn đặc biệt đề cập đến bản tài liệu tóm tắt kết quả đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, trong đó chủ yếu là thỏa thuận trong hai lĩnh vực chính là kinh tế và an ninh. Ông Cho khẳng định tốc độ thực hiện thỏa thuận ở các lĩnh vực có thể khác nhau do có những kế hoạch khác nhau. Vì vậy, không nên để những vấn đề trong lĩnh vực thương mại làm cản trở đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh.Ngoài ra, Bộ trưởng Cho cho biết đã đề nghị ông Rubio khuyến khích các ban ngành hữu quan của Mỹ tích cực hợp tác để đảm bảo ba thỏa thuận trọng tâm trong quan hệ Hàn-Mỹ được thực hiện đầy đủ, gồm năng lượng hạt nhân, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và ngành công nghiệp đóng tàu.Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio tỏ ra đồng tình, cho biết phía Mỹ cũng không mong muốn việc chậm trễ trong thực hiện các thỏa thuận, nhấn mạnh sẽ theo dõi kỹ lưỡng vấn đề này vì bản chất và thủ tục thực hiện tài liệu tóm tắt chung thuộc phạm vi điều phối của Bộ Ngoại giao và Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC).